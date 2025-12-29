넷마블 '리니지2 레볼루션', 9주년 업데이트…신규 클래스·서버 추가.

넷마블(대표 김병규)은 모바일 MMORPG '리니지2 레볼루션' 서비스 9주년을 맞아 신규 클래스 및 신서버 추가 등 대규모 업데이트를 실시했다고 29일 밝혔다.

신규 클래스 '데스나이트'는 3년 만에 선보이는 캐릭터며, 양손검을 사용하는 휴먼 종족이다. '데스 포인트'를 기반으로 한 능력치 강화와 생존 스킬로 강한 유지력을 지녔다. 군중 제어 효과 및 광역 스킬로 일 대 다수 전투에서 강한 면모를 보이는 전천후형 클래스로 설계됐다.

이와 함께 신규 서버 '안젤라'가 추가됐다. 9주년 기념 신규 서버로 캐릭터 생성 즉시 500레벨, 5천만 전투력으로 게임을 시작할 수 있다.

이 서버에서 플레이하면 ▲장비슬롯강화 모든 부위 40강 ▲700레벨까지 브레이크미션 해제 및 초고속 성장 부스팅 ▲LR등급 장비 풀 세트 지원 등이 제공된다.

신규 서버 개시를 기념해 다양한 이벤트도 진행된다. 최대 15만개 레드다이아를 획득할 수 있는 ‘안젤라 서버에 숨겨져 있는 내 레드다이아 찾기’ 이벤트를 비롯해, 꾸준히 접속만 해도 LR등급 15강 변신체를 획득할 수 있는 ‘안젤라 서버 전용 접속 포인트 상점 이벤트’와 SR등급 17강 변신체 및 LR등급 영웅 장신구를 지급하는 ‘안젤라의 환영 선물 : 14일 출석 이벤트’ 등이 준비돼 있다.