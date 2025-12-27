넷마블 '일곱개의대죄: 그랜드크로스', 새해 페스티벌 콘텐츠 추가

넷마블(대표 김병규)은 모바일 RPG '일곱개의대죄: 그랜드크로스'에 새해 페스티벌 업데이트를 실시한다고 지난 26일 밝혔다.

이번 업데이트를 통해 신규 UR 등급 듀얼 영웅 '황혼의 맹세 멀린&에스카노르'가 추가됐다. 이 캐릭터는 적군을 단일 공격으로 처치할 시 남은 모든 적군에게 최종 피해량의 일정 비율만큼 추가 피해를 준다. 또한 적군을 처치하거나 아군 영웅이 사망 시 강화된 공격력과 생명력 보호 효과를 부여한다고 회사 측은 설명했다.

이와 함께 '777 릴레이 캠페인'을 진행한다. 새해 6월까지 약 7개월동안 이어지는 일곱개의대죄 7주년 기념 7가지 특전 이벤트를 준비했다. 다이아 100개 보상, 소환 더블 마일리지, 100회 리트라이 소환, 특별 쿠폰 보상 등 다양한 혜택을 제공한다. 공식 사이트를 통해 매달 새로운 보상 구성이 공개될 예정이다.

넷마블은 '일곱개의대죄: 그랜드크로스'에 신년 페스티벌 업데이트를 실시했다. (제공=넷마블)

업데이트 기념 다양한 이벤트도 준비했다. 먼저, 28일동안 다이아 최대 300개를 얻을 수 있는 출석 이벤트가 진행된다. 이용자는 새해 1월 1일부터 시작되는 리오네스 로열 출석 이벤트에서 첫 태생 UR 등급 영웅이었던 '시대의 종언 마신왕 멜리오다스'와 전용 특별 코스튬을 얻을 수 있다.

매일 3개 플레이 미션을 완료하면 참여 가능한 ‘행운의 돌려돌려 돌림통’ 이벤트를 통해 ▲최대 2천 다이아 ▲초각성 코인 ▲모루 등 다양한 보상이 제공된다.

아울러 총 9개 미션으로 구성된 ‘New Year 2026 스페셜 미션’에서는 픽업 티켓 및 성장 재화가 제공된다. 1·2부 미션을 모두 완료할 경우 특별 보상으로 ‘여행의 길잡이 여우 신’을 획득 가능하다.

이외에도 멜리오다스 코스튬과 성장 재화를 획득할 수 있는 이벤트 레이드와 다양한 보상을 얻을 수 있는 이벤트 보스 퍼레이드도 열린다.

누적 플레이 점수 기반 보상과 보스 처치 보상을 획득 가능한 ‘대마술사 멀린’, 이벤트 기간 내 매일 1회씩 진행할 수 있는 대보상 던전 이벤트도 운영한다.