KT, 부동산·인건비에 역대최대 수익성 기록

KT가 유무선 통신 사업과 자회사의 성장으로 부쩍 늘어난 매출 성적표를 내놨다. 강북본부 부지 부동산 개발 이익과 인건비 감소를 통해 수익성도 높였다.

지난해 발생한 침해사고에 따라 위약금 정산 등의 비용은 새해 재무실적에 본격적으로 반영될 전망이다. 유심 교체를 위한 구입 비용은 지난해 4분기에 일부 반영됐다.

KT는 연결기준 지난해 매출 28조 2442억원, 영업이익 2조 4691억원을 기록했다고 10일 공시했다. 이는 전년 대비 각각 6.9%, 205.0% 증가한 수치다.

단연 사업의 고른 성장에 따른 결과다. 핵심 포트폴리오 기반의 성장이 두드러졌다.

무엇보다 부동산 이익에 따른 일회성 비용이 매우 크게 적용된 점을 간과하기 어려운 실적이다. 강북본부 부동산 부지 개발 이후 서울 광진구 롯데이스트폴 아파트 분양 이익이 지난해 1~3분기 수익을 대거 높였다.

이와 함께 인건비 감소가 두드러졌다. KT는 2024년 말 대규모 희망퇴직을 시행했는데, 그 결과 지난해 총 인건비가 4조 5928억원으로 전년 대비 1조 1000억원 이상 줄었다.

유무선 통신 사업 가입자 증가로 매출 확대

무선 사업에서는 지난해 7조 1554억원의 매출을 기록했다. 전년 대비 2.8% 증가한 수치다. 접속 매출을 제외한 무선 서비스 매출은 6조 8509억원으로 같은 기간 3.3% 증가했다.

총 무선 가입자는 2989만 5천으로 꾸준히 증가했다. 이 가운데 MNO 가입자가 4분기 말 기준 2061만 8천, MVNO 가입자가 836만 8천으로 각각 전년 대비 8.8%, 16.5% 증가했다.

5G 핸드셋 가입자 수는 1115만 6천으로 전년 대비 7.3% 늘었다. 지난해 말 기준 5G 가입자 비중은 전체 핸드셋 가입자의 81.8%까지 올랐다.

KT 무선 가입자 변화 추이

유선 사업도 꾸준한 성장을 일궜다. 전체 매출은 5조 3113억원으로 0.8%의 연간 성장세를 기록했다.

홈 유선전화 매출이 계속 줄어드는 데도 초고속인터넷과 IPTV 등 미디어 사업이 성장으로 방어했다. 타사와 비교해 미디어 사업 매출 감소세로 전환되지 않은 점이 주목할 부분이다.

초고속인터넷 사업 매출은 연간 1.9% 늘어난 2조 5335억원, 미디어 매출은 1.7% 증가한 2조 1189원을 기록했다.

인터넷 가입자는 1017만으로 이 가운데 기가인터넷 가입 비중은 70.1%를 기록했다. 기가인터넷 전환 속도는 더뎌졌으나 부가서비스 확대로 매출이 늘었다고 회사 측은 설명했다.

연말 기준 IPTV 가입자는 953만 3천으로 연간 0.9%의 성장세를 보였다. IPTV 가입자 순증 확대와 함께 옥외광고 매출이 성장하기 시작했다.

기업서비스 매출은 저수익 사업을 정리하는 가운데서도 성장세를 유지했다. 연간 매출은 3조 6063억원으로 전년 대비 1.3% 늘었다.

그룹사 이익 기여 연간 1조 1641억원

주요 그룹사도 견조한 실적을 유지했다.

먼저 KT클라우드는 데이터센터와 AI, 클라우드 사업 성장에 힘입어 전년 대비 27.4% 증가한 9975억원의 매출을 기록했다. 연매출 조단위 회사로 성장을 앞둔 셈이다. 글로벌 고객의 데이터센터 이용률이 늘었고 공공 부문의 수주가 늘어났다.

부동산 자회사인 KT에스테이트는 복합개발와 임대 사업 확대와 호텔 부문 실적 개선, 대전 연수원 개발사업 진행으로 전년 대비 15.9% 증가한 7193억원의 매출을 기록했다.

KT나스미디어, KT스튜디오지니 등 콘텐츠 자회사 매출은 5958억원을 기록하며 성장세를 이어갔다.

KT스카이라이프는 9844억원의 연매출로 일부 감소했고 금융 자회사인 BC카드는 전년 대비 4.0% 감소한 3조 6350억원의 매출을 기록했다.

그룹사 이익 기여는 연간 1조 1641억원으로 부동산 이익이 집중된 지난해 상반기에 크게 반영됐다.

그룹 정보보안 재정비

KT는 지난해 침해사고를 계기로 전사 차원의 정보보안 체계를 전면 재점검하고, CEO 직속 정보보안 혁신 태스크포스(TF)를 중심으로 보안 조직과 거버넌스를 재정비하고 있다.

정보보호최고책임자(CISO) 체계를 강화하고, 기존에 분산돼 있던 보안 기능을 통합하고 고도화해 책임과 의사결정 구조를 명확히 한다는 방침이다.

위약금 면제에 소급 적용에 대한 비용은 새해 1분기 실적에 반영될 예정이다. 또 개인정보보호위원회의 과징금이 새해 실적에 영향을 줄 전망이다.

아울러 향후 5년간 약 1조 원 규모의 정보보안 투자에 나서기로 했다. KT는 이를 통해 제로 트러스트 보안체계 확대, 통합 보안 관제 고도화 등 핵심 역량을 단계적으로 강화할 계획이다.