KT, 작년 영업이익 2조 4691억원

KT가 연결기준 지난해 매출 28조 2442억원, 영업이익 2조 4691억원을 기록했다고 10일 공시했다.

별도기준 매출은 19조 3240억원, 영업이익은 1조 3050억원이다. 매출은 전년 대비 연결기준으로 6.9%, 별도기준으로 4.0% 증가한 수치다.

연결기준 영업이익은 강북본부 개발에 따른 부동산 분양이익 등의 영향으로 크게 증가했다

별도 기준 영업이익은 AX 사업 확대 등에 힘입어 증가했으나 침해사고 대응 과정에서 유심 구입 비용이 일부 반영됐다.

무선 사업은 중저가 요금제 확대와 가입자 기반 성장에 따라 서비스 매출이 이전 연도 대비 3.3% 증가했으며, 2025년 말 기준 5G 가입자 비중은 전체 핸드셋 가입자의 81.8%를 기록했다.

유선 사업 매출은 초고속인터넷 및 미디어 사업 성장으로 전년 대비 0.8% 증가했다.

기업서비스 매출은 저수익 사업 합리화 영향에도 CT 사업의 안정적 성장과 AI, IT 수요 확대에 따라 전년 실적과 비교해 1.3% 늘었다.

KT클라우드는 데이터센터와 AI, 클라우드 사업 성장에 힘입어 전년 대비 27.4% 매출이 증가했고 공공 부문 수주를 늘려가고 있다.

KT에스테이트는 복합개발 및 임대 사업 확대와 호텔 부문 실적 개선, 대전 연수원 개발사업 진행으로 전년 대비 매출과 영업이익이 증가했다.

콘텐츠 자회사는 광고시장 둔화와 일부 자회사 매각 영향에도 KT스튜디오지니, KT나스미디어, KT밀리의서재를 중심으로 전년 수준의 매출을 유지했다.

케이뱅크는 지난해 신규 고객 279만 명을 확보하며 고객 수 1553만 명을 기록했다. 12월 말 기준 수신 잔액은 28조 4000억 원으로 전년 수준을 유지한 가운데, 여신 잔액은 18조 4000억 원으로 전년 대비 13.0% 증가했다. 지난 1월 상장예비심사를 통과하며 상장 준비를 진행 중이다.

KT는 침해사고를 계기로 전사 차원의 정보보안 체계를 전면 재점검하고, 최고경영자(CEO) 직속 정보보안 혁신 태스크포스(TF)를 중심으로 보안 조직과 거버넌스를 재정비하고 있다. 정보보호최고책임자(CISO) 체계를 강화하고, 기존에 분산돼 있던 보안 기능을 통합·고도화함으로써 책임과 의사결정 구조를 명확히 하는 데 중점을 두고 있다.

아울러 향후 5년간 약 1조 원 규모의 정보보안 투자를 통해 제로 트러스트 보안체계 확대, 통합 보안 관제 고도화 등 핵심 역량을 단계적으로 강화할 계획이다.

장민 KT CFO는 “2025년 침해사고로 고객과 주주, 투자자 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 사과드린다”며 “안정적인 펀더멘탈을 바탕으로 주주환원 정책과 밸류업 계획을 차질 없이 이행했다”고 밝혔다.

이어, “통신 본업과 AX 성장동력을 기반으로 2026년에도 성장과 기업가치 제고를 이어 나가겠다”고 덧붙였다.