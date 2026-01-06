넷마블, 2026년 임원인사 단행…박세진·조신화·최남호 전무 승진

넷마블이 새해를 맞아 임원 인사를 단행했다고 6일 밝혔다.

이번 임원 인사로 박세진 커뮤니케이션담당과 조신화 사업담당, 최남호 넷마블네오 총괄 AD가 전무로 승진했다. 박 전무는 이번 인사로 넷마블·코웨이에서 커뮤니케이션부터 정책·대외 총괄까지 담당할 예정이다.

이외에도 조두현 넷마블몬스터 ARANG 개발실장, 구도형 넷마블에프앤씨 퍼니파우스튜디오장, 홍광민 넷마블엔투 AI개발 본부장이 상무로 승진했다.

박세진 넷마블 커뮤니케이션담당 전무.

이번 임원인사로 전무로 승진한 최남호 넷마블네오 총괄 AD.

조신화 넷마블 사업담당 전무.

신임 이사 승진자는 박형진 넷마블 CR실장과 이다행 넷마블 G사업본부장, 한기현 넷마블네오 뱀피르 개발실장과 김정기 넷마블넥서스 세븐나이츠 리버스 PD다.

넷마블은 지난해 괄목할 만한 성장을 이뤘다. 지난해 1~3분기 누적 매출 2조375억원, 영업이익 2417억원을 거뒀다. 두 자릿수 영업이익률(11.86%)과 연간 영업이익 3천억원을 기록할 것으로 전망되고 있다.