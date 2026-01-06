넷마블, 구로 사옥 '지타워' 매각 가시화…우선협상대상자에 지베스코자산운용

넷마블이 서울 구로구 본사 사옥인 ‘지타워’ 매각을 위해 GS건설 계열사인 지베스코자산운용을 우선협상대상자로 선정하고 관련 절차에 돌입했다.

6일 업계에 따르면 GS건설 100% 자회사인 지베스코자산운용이 지타워 매각 우선협상대상자로 지난 연말 선정됐으며, 이후 프로세스는 순차적으로 진행될 것으로 보인다. 절차가 차질 없이 진행될 경우 오는 2월 중에는 본계약 체결 여부가 최종 결정될 전망이다.

매각 주관사는 쿠시먼앤드웨이크필드코리아가 맡았으며, 시장에서 거론되는 매각가는 약 7천억원 수준이다.

넷마블 사옥 지타워

지타워는 서울 구로동에 위치한 지하 7층~지상 39층, 연면적 17만여㎡ 규모 대형 오피스 빌딩이다. 2021년 2월 완공 이후 넷마블이 사옥으로 사용해 왔으며, 현재 코웨이와 넷마블에프엔씨 등이 입주해 있다.

넷마블은 지난해 4월부터 지타워 매각 절차를 본격화했다. 완공 후 사옥으로 활용한 지 약 4년 만에 매물로 내놓은 셈이다. 이번 매각은 현금 유동성을 확보해 중장기적인 투자 여력을 마련하기 위한 조치로 풀이된다.

넷마블은 앞서 이번 매각과 관련해 "자산 포트폴리오 다양화를 목적으로 이번 지타워 매각을 추진 중"이라고 설명한 바 있다.