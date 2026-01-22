[컨콜] 삼성SDS "AX센터 중심 AI 실행 전략 통합…지속 가능한 성장 모델로 전환"

삼성SDS가 새로 신설한 AX센터의 역할과 향후 비전을 제시했다. AX센터는 이준희 삼성SDS 대표가 지난해 말 신설한 직속 조직으로, 사내 AI 관련 영업, 마케팅, 기술 개발 등 기존 조직들을 한 데 모아 새롭게 출범했다.

삼성SDS AX센터장 김종필 부사장은 22일 2025년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "AX센터는 그동안 사업별·기능별로 분산돼 있던 AI 사업 수행 조직을 하나의 전략 실행 체계로 통합했다"며 "데이터 플랫폼, 프로세스, 기술 개발 기능을 한 조직으로 결집해 실행 속도를 끌어올릴 것"이라고 강조했다.

삼성SDS 본사 전경 (사진=삼성SDS)

이어 "AX센터는 고객 업무 현장에 AI가 안정적으로 작동하고 지속적인 성과를 낼 수 있도록 기준과 방향을 제시할 것"이라며 "AI를 기술 중심이 아닌 업무 중심의 활용 가능한 유즈 케이스 중심으로 재정의하고 기업 실제 업무 흐름 속에 AI가 효과적으로 작동하게 만드는 것이 목표"라고 덧붙였다.

그러면서 "AX센터는 올해를 기업 AI가 실험을 넘어 지속 가능한 성장 모델로 전환하는 원년으로 만들고자 한다"며 "업종과 업무별로 검증된 AI 유즈케이스를 체계화하고 에이전틱 AI를 엔드투엔드 업무로 확장하는 등 운영 통제를 위한 라이프 사이클 관리 기능들을 제공할 것"이라고 밝혔다.

끝으로 그는 "지속 가능한 AI 활용을 위한 보안과 가이드라인도 강화해 데이터 보호와 모델 사용 관리 전반을 아우르는 보호 체계를 갖춤으로써 기업이 AI 적용 범위를 과감하게 넓히고 안정적으로 활용할 수 있는 기틀을 마련할 것"이라며 "AX센터는 AI 도입부터 확산, 정착까지 이어지는 완성된 모습을 올해 안에 만들어낼 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.