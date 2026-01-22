[컨콜] 삼성SDS "해상·항공 운임 물류 안정세…첼로스퀘어 신규 고객 확보 추진"

삼성SDS가 항공 물류와 계약 물류 사업을 강화해 글로벌 고객 확보에 속도를 내겠다고 밝혔다.

삼성SDS 물류사업부장 오구일 부사장은 22일 2025년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "디지털 서비스를 창고 및 내륙 운송까지 확대한 효과로 디지털 물류 플랫폼 첼로스퀘어 사업이 전분기 대비 27% 성장, 가입 고객사는 2만4천600여 개사, 선적 고객 수가 12% 증가했다"며 "일부 고객의 물동량 감소가 매출에 영향을 줬지만, 데이터 기반 효율화와 리스크 대응 역량을 통해 고객 신뢰를 확보 중"이라고 강조했다.

삼성SDS 본사 전경 (사진=삼성SDS)

이어 "최근 글로벌 1위 캔 제조사와 멕시코·한국에서 시작한 사업 모델을 전 세계로 확대하는 의미 있는 성과를 거뒀다"며 "배터리·바이오·이커머스 등 다양한 업종에서 글로벌 신규 고객을 확보해가고 있다"고 덧붙였다.

그러면서 "올해 해상 운임은 공급 과잉 지속으로 하향 안정세가 예상되며 항공 운임은 AI 및 기술 기업 수요가 견인하겠지만 공급 정상화로 지난해 유사한 수준을 보일 전망"이라며 "이에 대응해 항공 물류와 계약 물류 사업을 집중 강화할 것"이라고 말했다.

또 그는 "자체 개발한 통합 물류 시스템의 강점을 살려 커스터마이징이 중요한 창고 운영에서 차별화된 서비스를 제공할 것"이라며 "AI 기반 업무 자동화와 창고 디지털 트윈 적용 등 기술 혁신을 지속해 운영 효율성을 극대화하고 사업 규모 확대와 손익 개선을 동시에 달성할 것"이라고 밝혔다.

