[컨콜] 삼성SDS "해외 리테일·전자·제조 산업 대상 SaaS 확산 속도"

삼성SDS가 공공부문을 넘어 리테일·전자·제조 산업군으로 솔루션 사업 확대에 박차를 가한다.

삼성SDS 솔루션사업부장 송해구 부사장은 22일 2025년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "올해 관계사 차세대 ERP 사업을 통한 꾸준한 성장이 예상된다"며 "대외 사업의 경우 조선·방산·정유·통신·금융 업종에서 다수의 대형 사업이 예정돼 있어 고성장할 것"고 밝혔다.

삼성SDS 본사 전경 (사진=삼성SDS)

이어 "협업 솔루션인 브리티웍스 코파일럿 사업은 공공부문에서 지난해 11월 행안부, 경기도 교육청 시범 서비스를 오픈했고 추가로 71개 부처의 12만 공무원이 사용하던 문서 중앙 관리 솔루션인 G드라이브를 브리티 드라이브로 대체했다"며 "해외 기업 고객을 대상으로는 브리티 코파일럿의 액티브 요금제 신설과 함께 미팅 솔루션에 AI 통번역 기능을 제공해 지난해 하반기 10개의 신규 고객사를 확보했다"고 덧붙였다.

그러면서 "SRM SaaS 솔루션인 케이던시아는 지난해 수주한 글로벌 탑 PC 서버 제조사 프로젝트 완료를 준비 중이며 글로벌 산업 장비 제조사 대상으로도 사업을 1분기 내 수주할 예정"이라며 "올해는 하이테크 업종에서의 성공 사례를 바탕으로 사업 유사성이 확인된 자동차 사업을 확대하고 리테일·전자·제조 등 산업군에서도 연내 신규 고객 3곳 이상을 확보할 계획"이라고 말했다.

또 그는 "온프레미스 EMM 시장 강자인 옴니사의 온프레미스 사업 철수 선언에 따라 이 기회를 적극 활용해 해외 온프레미스향 소프트웨어 매출 성장을 가속할 계획"이라며 "아울러 관계사 B2B 단말 확대 전망에 따라 클라우드 EMM 사업도 견실한 성장이 예상된다"고 강조했다.