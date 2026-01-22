더불어민주당, 조국혁신당에 합당 제안..."지선 같이 치르자"

정청래 더불어민주당 대표는 22일 국회에서 긴급 기자회견을 열고 조국혁신당에 합당을 전격 제안했다.

정 대표는 “(조국혁신당과) 이재명 정부 출범을 위한 대선도 같이 치렀다”며 “이번 6.3 지방선거도 같이 치렀으면 좋겠다”고 밝혔다.

이어, “이재명 정부의 성공, 지방선거 승리가 시대정신”이라며 “민주당과 조국혁신당이 추구하는 시대정신이 다르지 않는다고 생각한다”고 말했다.

사진_뉴스1

그러면서 “지방선거를 따로 치를 이유가 없다”며 “이제 따로가 아니라 같이 시대정신에 입각해 이재명 정부 성공이라는 목표 위해 원팀으로 같이 뛰어야 한다”고 요처했다.

그는 또 “두 당의 합당을 위해 조속히 실무 테이블이 만들어지길 바란다”며 “조국혁신당의 화답을 기다리겠다”고 했다.