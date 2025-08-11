광복절 특사에 조국 부부 포함...경제인 16명 사면

이재명 정부의 첫 특별사면 명단에 조국 전 조국혁신당 대표 부부, 윤미향 전 의원, 조희연 전 서울시 교육감이 범여권 인사들이 포함됐다. 야권인사로는 홍문종, 정찬민, 심학봉 전 의원이 이름을 올렸다. 최신원 전 SK테트웍스 회장 등 경제인사도 특사 명단에 포함됐다.

정성호 법무부 장관은 11일 정부서울청사에서 브리핑을 열고 오는 15일 2천188명에 대한 특별사면을 단행한다고 밝혔다. 앞서 이재명 대통령은 이날 오후 열린 임시국무회의에서 8·15 광복절 특별사면안을 의결했다.

잔형집행면제 및 복권 대상에는 조 전 대표와 백원우 전 대통령실 민정비서관, 하영제 전 의원, 형현기 전 대통령실 행정관 등이 이름을 올렸다.

사진_뉴스1

형선고실효 및 복권 대상에는 윤 전 의원과 정 전 교수, 조 전 교육감, 최강욱 전 의원, 이용구 전 법무부 차관 등이 포함됐다.

일반 복권 대상에는 송광호 전 의원, 은수미 전 성남시장, 윤건영 의원, 김은경 전 환경부 장관, 문형표 전 보건복지부 장관, 황희석 전 법무부 인권국장 등이 꼽힌다.

경제인은 최신원 전 SK네트웍스 회장과 박상진 전 삼성전자 대외협력담당 회장, 최지성 전 삼성그룹 미래전략실장, 현재현 전 동양그룹 회장, 박인규 전 대구은행장 등 16명이 사면 대상에 올랐다. 중소기업인과 소상공인 사면 대상은 42명으로 선별됐다.

관련기사

친명계로 분류되는 이화영 전 경기도 평화부지사는 사면 대상에서 빠졌다.

정부는 또 정보통신공사업, 식품접객업, 생계형 어업, 운전면허 등 행정제재 대상자 83만4천499명에 대해 특별감면 조치를 시행한다고 밝혔다. 서민과 소상공인 신용회복을 위해 약 324만명을 특별감면했다. 이밖에 모범수 1천14명은 오는 14일자로 가석방해 조기 사회복귀를 도모하기로 했다.