韓-베트남 정상 "2030년 1500억달러 교역…원전·고속철도 협력"

우리나라와 베트남이 2030년까지 교역 규모 1천500억 달러를 목표로 두고 첨단기술, 에너지, 공급망 등 미래지행향적 분야 협력을 확대하기로 했다. 특히 원전과 고속철도 분야에서 힘을 모으기로 했다.

이재명 대통령은 11일 서울 용산 대통령실에서 한국을 국빈 방문한 또 럼 베트남 공산당 서기장과 정상회담을 열어 한-베트남 포괄적 전략 동반자 관계 심화를 위한 공동성명을 채택했다.

베트남 정상의 방한은 2014년 이후 11년 만이다. 양국은 서로 3위를 차지하는 교역 국가다.

이 대통령은 회담에서 “베트남은 대한민국에 매우 중요한 이웃 국가”라며 “대한민국 입장에서도 세 번째 무역 국가인 베트남의 성장과 발전은 매우 중요하다”고 말했다.

이어, “한국 기업이 1만개 이상 베트남에 진출했고, 베트남 국민 수만 명이 한국에서 일하고 있는 특별한 관계”라며 “앞으로도 양국 정부가 각국에 나가 있는 기업과 국민의 안전 및 자유로운 기업활동을 각별히 배려했으면 한다”고 강조했다.

그러면서 “베트남과 대한민국 국민 교류 규모가 연간 500만명에 이르고, 대한민국 국민과 베트남 국민의 결혼은 10만쌍가량”이라며 “베트남과 한국은 사돈의 나라라고 표현하기도 한다”고 했다.

사진_뉴스1

럼 서기장은 “한국의 새 정부 출범 후 첫 국빈 초청을 받아 영광스럽다”며 “이 대통령의 명성과 전략적 비전을 보면서 이 대통령이 새로운 한강의 기적을 만들 것이라는 확신을 했다”고 화답했다.

그러면서 “한국은 베트남의 가장 중요한 경제 파트너로 직접 투자와 관광에서 1위, 개발협력 분야에서 2위, 무역 노동협력에서 3위를 차지한다”며 “특히 국방협력이 심화하고 있고 지방 협력과 양국 국민의 교류도 끊임없이 확대되고 있다”고 했다.

럼 서기장은 특히 “양국의 협력이 포괄적 전략 동반자 관계에 걸맞게 진취적으로 나아가길 희망한다”며 “실질적 협력을 확대하기 위한 심도 있는 논의를 할 준비가 돼 있다. 이를 통해 역내 및 세계 평화, 안전, 협력에 긍정적 기여할 수 있을 것”이라고 강조했다.

두 정상은 회담에서 안보, 교역, 첨단기술, 에너지 등 분야의 협력을 강화하고 2030년까지 교역 규모 1천500억 달러 달성을 위한 노력을 담은 공동성명을 채택했다. 지난해 기준 양국 교역액은 867억 달러다.

우선 외교, 안보, 국방 분야에서 전략적 소통과 협력을 강화한다. 이 대통령은 올해 경주에서 개최될 예정인 APEC 정상회의에 베트남 측의 참석을 요청했고, 럼 서기장은 이에 긍정적으로 화답했다.

양국은 베트남에 진출해 있는 약 1만개의 한국 기업들이 베트남의 경제 발전과 양국 간 상생 협력에 기여한다는 데 인식을 같이했고, 이 대통령은 베트남 내 한국 기업들의 안정적인 경제 활동을 위한 지속적인 관심을 요청했다.

양국은 전략적 중요성이 큰 원전, 고속철도, 신도시 개발 등 대규모 인프라 분야에서도 협력을 강화하기로 했다.

이 대통령은 “베트남의 신규 원전 건설사업과 북남 고속철도 건설 사업 등 대형 국책 사업이 안정적인 전력 공급과 현대화된 교통 물류 체계 구축을 위해 중요하다”며 “우리 기업의 우수한 기술력과 풍부한 경험을 바탕으로 성공적인 협력 사례가 도출되길 기대한다”“고 말했다.

이에 럼 서기장은 ”한국 기업의 뛰어난 경쟁력에 대해 잘 알고 있다“며 ”한국의 참여를 적극 검토하겠다“고 답했다.

첨단 과학기술, 재생에너지, 핵심광물 등 미래지향적인 분야로 협력을 확대한다. 한-베트남 과학기술연구원의 역량을 더욱 강화해 인공지능(AI), 바이오, 에너지 등 첨단 과학기술 분야에서 공동연구를 적극 추진해 나가기로 했다.

태양광, 풍력 등 재생에너지 분야 협력을 확대하고, 전력망 확충과 스마트그리드 개발 협력도 강화한다. 양국은 베트남의 풍부한 희토류 자원과 한국의 기술을 결합해 핵심 광물 분야에서도 협력을 한층 강화해 나가기로 했다. 이를 위해 올해부터 조성되는 한-베트남 핵심광물 공급망 센터를 중심으로 핵심 광물의 수급, 가공, 활용을 위한 협력 방안을 모색한다.