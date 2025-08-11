李대통령 주최 베트남 서기장 국빈만찬에 국민·신한·우리은행장 등 참석

이재명 대통령이 주최하는 베트남 공산당 서기장 방한 기념 국빈만찬에 이환주 KB국민은행장과 정상혁 신한은행장, 정진완 우리은행장이 참석한다.

11일 각 은행들은 또 럼 베트남 공산당 서기장 방한을 기념해 이 대통령과 김혜경 여사가 만찬을 열 예정이며, 이날 저녁세 은행장들이 참석해 베트남 금융 시장의 투자 등에 대해 대화할 것으로 보인다고 말했다.

특히 KB국민·신한·우리은행은 베트남에 영업점을 둔 만큼 이번 만찬을 계기로 다각적인 협력 방안을 모색할 가능성을 열어두게 됐다.

이재명 대통령. (사진=대통령실)

KB국민은행은 2011년 베트남 남부 호치민에 진출한 이후 2019년 베트남 북부 하노이에 지점을 확장했다. 신한은행은 베트남 호치민·하노이 등 54개 지점을 운영 중이며 호치미에 신한금융그룹 신사옥도 있다. 우리은행은 1997년 하노이 지점을 개설, 2017년 현지 법인을 세웠다.

이날 한국은행은 베트남중앙은행과 2004년 체결한 양해각서(MOU)를 개정해 다시 체결하기도 했다. 2004년에는 정보 교환 및 기술지원 제공에 관한 협력을 강화하기로 했으나 이번 개정을 통해 통화정책·금융안정·지급결제·발권 등 중앙은행 업무수행과 관련된 협력 분야를 구체화하기로 했다.

또 기존 워크숍 및 세미나 중심의 교류협력 형태에 실무급 회의를 추가하는 등 협력 방식을 다양화하기로 했다.

한은 측은 "이번 MOU 개정은 양국 중앙은행의 금융협력 관계가 진전된 것을 반영했다"며 "교류 협력 범위 및 형태를 구체화함으로써 협력을 내실화할 수 있는 토대를 구축했다"고 설명했다.