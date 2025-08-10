우리원뱅킹, 출시 6개월 만에 회원 100만명 넘어서

우리금융그룹이 작년 11월에 선보인 유니버설뱅킹 서비스가 출시 6개월 만인 7월 31일 회원수 100만명을 돌파했다고 10일 밝혔다.
우리은행 모바일 뱅킹 '우리원(WON)뱅킹’ 은행뿐만 아니라 ▲증권 ▲카드 ▲캐피탈 ▲저축은행 등 우리금융그룹의 다양한 금융서비스를 별도의 앱 설치 없이 이용할 수 있다.
우리금융은 유니버셜뱅킹 서비스를 더 확장할 계획이다. 12월에는 해외주식 거래를 추가하며 2026년에는 동양생명과 ABL생명 핵심 서비스를 탑재할 계획이다.
관련기사
- OK저축은행, 대부업 철수 약속 어겨·직원 횡령도…2025.08.09
- 알뜰폰 자회사 없는 신한·하나은행…제휴로 푼다2025.08.09
- [기자수첩] 곧 열릴 'AI 에이전트' 시대…스테이블코인 제도화 시급하다2025.08.08
- 카카오 이어 토스도 '스테이블코인TF' 운영2025.08.07
임종룡 우리금융 회장은 “단일 플랫폼을 통해 고객의 금융 생활 전반을 효율적으로 지원하는 것이 목표”라고 밝혔다.
우리금융 황인성 미래혁신부 부부장은 “고객이 유니버설뱅킹을 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 UX를 지속적으로 개선하고 있다”며, “그룹사의 상품과 서비스를 한 곳에서 경험할 수 있도록 해 연내 회원 200만명 달성을 목표로 하고 있다”고 말했다.