[기자수첩] 곧 열릴 'AI 에이전트' 시대…스테이블코인 제도화 시급하다

최근 토스페이먼츠와 카카오페이가 흥미로운 실험을 했다. 인공지능(AI) 에이전트를 결제 애플리케이션프로그래밍인터페이스(API)에 접목하는 테스트다. 두 시스템을 연결하기 위해 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 서버를 도입했다.

복잡한 기술 설명이 이어졌지만, 핵심은 간단했다.

“우리는 AI 시대의 디지털 결제 인프라를 준비하고 있다.”

AI 에이전트 시대는 이미 문 앞에 와 있다. 영화에서나 보던 ‘맞춤형 AI 비서’가 현실로 다가오고 있다. 하지만 이 비서는 공짜가 아니다. 대신 레스토랑 예약을 하고, 삼성 비스포크 냉장고에 사과를 채워 넣으려면 결제를 해야 한다. 결제 기능이 없는 AI 비서는 말동무에 불과하다.

문제는 현재 결제 구조다. 지금처럼 카드 등록과 결제 승인 과정을 거치는 방식으로는 AI 에이전트 시대의 속도를 따라가기 어렵다. 가정마다 여러 AI 비서가 필요한 물품을 사고 결제하는데, 중개 기관을 거쳐 정산까지 며칠씩 걸린다면 어떻게 될까? 매장에서 카드를 긁고 물건을 들고 나올 수는 있지만, 상점에 돈이 지급되기까지 최대 세 달이 걸린다면?

레스토랑 예약을 예로 들어보자. AI 에이전트 ‘희돌이’가 아래와 같이 예약금을 걸고 예약하려 한다.

“레스토랑이죠. 손희연 AI 비서 희돌이입니다. 9일 오후 4시, 3명 예약할게요. 예약금은 카드로 결제하겠습니다.”

문제는 신용이다. 긴 정산 기간을 기다리며 외상거래를 해줄 업장은 많지 않다.

여기서 스테이블코인이 등장한다. 스테이블코인은 법정화폐와 달리 ‘프로그래머블’하다. AI가 결제 조건을 설정하고, 조건이 충족되면 즉시 지급된다. 블록체인 기반이기에 결제와 정산이 거의 동시에 이뤄진다.

미국·유럽연합(EU)·일본 등은 이미 제도를 마련했다. 하지만 한국은 이제 막 법안 발의 단계다. 기술 발전 속도에 비하면 더디다.

국내 기업들도 스테이블코인 태스크포스(TF)를 운영하며 제도화 될 때를 기다린다. 회의 때마다 “한시가 급한데, 법은 언제 나오나”라는 푸념이 쏟아진다. 법이 불확실하니 사업 구상도 백지화되는 경우가 많다.

AI 에이전트가 금융의 주체로 자리 잡으려면 기술과 제도가 함께 진화해야 한다. 스테이블코인 법제화는 디지털 자산 규제를 넘어 미래 금융 인프라를 다시 설계하는 첫걸음이다. 지금이 바로 그 문을 열어야 할 때다.