민주당 "코스피 6000, 7000 시대 열겠다"

한병도 더불어민주당 원내대표는 22일 코스피 5000 돌파에 “이재명 정부 출범 이후 대한민국 정상화를 넘어 대한민국 대전환과 대도약으로 나아가고 있다는 방증”이라고 말했다.

한 원내대표는 이날 국회 정책조정회의 모두발언에서 “코스피 출범 46년 만의 대기록”이라며 “작년 4월 코스피 지수 저점이 2284포인트였고 대선 직후인 6월4일 종가가 2770포인트에 불과했다는 점을 생각하면 격세지감”이라고 밝혔다.

이어, “코스피 5000 달성은 끝이 아니다”며 “만연해 있던 코리아 디스카운트를 해소해 자본시장을 정상화하는 과정”이라고 강조했다.

사진_뉴스1

그러면서 “민주당은 두 차례에 걸친 상법 개정, 대주주 양도세 및 배당소득 분리과세 등에 대한 합리적 기준을 제시하는 등 이재명 정부 자본시장 선진화 정책을 뒷받침해 왔다”고 설명했다.

그는 또 “앞으로도 주가조작 엄벌, 자사주 소각 의무화, 주주친화적 제도를 만들어서 코스피 6000, 7000 시대를 국민과 함께 열어가겠다”고 했다.