[속보] 코스피, 4800도 돌파
금융
입력 :2026/01/16 09:22 수정: 2026/01/16 09:25
손희연 기자
코스피 지수가 16일 4800선을 돌파했다.
오전
9시
21분 기준 코스피 지수는 4816.33이다.
KB국민은행 딜링룸 코스피 4800 돌파 (사진=KB국민은행)
손희연 기자
kunst@zdnet.co.kr
