[속보] 코스피, 4800도 돌파

코스피 지수가 16일 4800선을 돌파했다.

오전 9시 21분 기준 코스피 지수는 4816.33이다.

KB국민은행 딜링룸 코스피 4800 돌파 (사진=KB국민은행)
