휴롬, 채소·과일 건강차 '과채로움 티' 출시

휴롬은 채소 과일 원물을 3종 이상 혼합해 내 몸의 컨디션에 따라 건강하게 즐길 수 있는 '과채로움 티' 신제품을 출시한다고 21일 밝혔다.

'과채로움 티'는 티 전문가가 국내 최초로 채소 과일 원물을 3종 이상 혼합해 개발했다. 당류와 인공감미료, 합성향료를 쓰지 않았다.

이번 제품은 '비우다 티', '힘내다 티', '지켜주다 티', '풀리다 티' 등 총 4종으로 선보였다. '비우다 티'와 '힘내다 티' 2종은 2025 ITI 국제식음료품평회에서 '국제 우수 미각상'을 수상했다.

휴롬 과채로움 티 (사진=휴롬)

'비우다 티'는 늙은 호박, 루이보스, 귤피, 민들레 뿌리로 만들었다. 달콤함과 구수함이 감돌고 상큼한 끝 맛이 남는 차로 가볍게 즐기기에 좋다.

'힘내다 티'는 호지차, 홍도라지, 생강, 현미, 감초, 표고버섯, 마늘로 만들었다. 진한 구수함과 감칠맛이 어우러지고 따뜻한 여운이 남는 차이며, 컨디션 관리에 도움을 준다.

'지켜주다 티'는 돼지감자, 바나나잎, 여주, 레몬필로 만들었다. 쌉싸름한 깊은 맛과 은은한 단맛이 깔끔하게 이어지는 차로 식후 당 걱정을 줄이는데 도움을 준다.

'풀리다 티'는 사과, 오미자, 구기자, 레몬머틀, 로즈마리, 로즈힙으로 만들어져 상큼한 첫 맛과 부드러운 단맛이 퍼져 시원한 느낌으로 기분 전환에 제격이다.

'과채로움 티'는 와디즈에서 이달 21일부터 오는 2월 3일까지 선보인 뒤, 2월 4일부터 25일까지 판매한다. 이후 2월 말 자사몰 및 과채로움 네이버 스마트스토어에서도 선보일 예정이다. 티 정상가는 박스당 1만9천300원이다. 와디즈에서 세트 구매 시 한정으로 최대 31% 할인을 제공한다.

관련기사

휴롬은 지난해부터 채소 과일 일일 권장 섭취량인 500g의 채소 과일을 한 팩에 담아 간편하게 즐길 수 있는 '엔자임 주스키트'를 선보인 바 있다. 최근 '과채로움' 브랜드를 런칭하고 '과채로움 티'를 출시하는 등 소비자들이 채소 과일을 보다 쉽고 건강하게 즐길 수 있도록 과채 사업을 통해 시너지를 확대할 계획이다.

김재원 휴롬 대표는 "휴롬 엔자임 주스키트에 이어서 이번에 과채로움 티를 새롭게 선보이게 됐다"며 "휴롬은 채소 과일의 다양한 영양 섭취를 통해 보다 많은 분들이 일상 속에서 쉽고 편리하게 건강을 챙길 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.