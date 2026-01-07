휴롬, '과채로움' 브랜드 런칭…스마트스토어 오픈

휴롬은 과일과 채소를 엄선해 큐레이션하는 ‘과채로움’ 브랜드를 런칭하고, 네이버 스마트스토어를 오픈한다고 7일 밝혔다.

'과채로움'은 단순히 과채를 파는 브랜드가 아니라 '지금 이 계절, 이 순간에 먹어야 할 이유'를 큐레이션해 소비자에게 가장 좋은 것만 드리고 싶은 마음으로 탄생한 브랜드로, 과채 원물을 비롯하여 과채를 활용한 건강한 먹거리를 고객이 가장 만족할 수 있는 순간과 방식에 맞춰 제공하기 위해 기획됐다.

휴롬 과채로움 BI.(사진=휴롬)

휴롬은 지난해부터 채소 과일 일일 권장 섭취량인 500g의 채소 과일을 한 팩에 담아 간편하게 즐길 수 있는 ‘엔자임 주스키트’를 선보인 바 있으며, 이번에 ‘과채로움’ 브랜드를 런칭해 소비자들이 채소 과일을 보다 쉽고 건강하게 즐길 수 있도록 과채 사업을 통해 시너지를 확대할 계획이다.

이번에 오픈한 과채로움 네이버 스마트스토어에서는 엔자임 주스키트와 신선한 제철 과채 원물을 구매할 수 있으며, 이밖에도 추후 과채를 활용한 다양한 건강 먹거리를 선보일 예정이다.

휴롬은 과채로움 스마트스토어 오픈을 기념해 오는 2월 5일까지 리뷰 작성시 네이버 포인트 페이백 이벤트를 진행하며, 작성된 리뷰 중 '베스트 포토리뷰, 베스트 리뷰, 최다 리뷰어'를 선정하여 네이버 페이를 추가로 증정한다.

김재원 휴롬 대표는 "휴롬은 채소 과일의 다양한 영양 섭취를 통해 보다 많은 분들이 일상 속에서 쉽고 편리하게 건강을 챙길 수 있도록 노력하고 있다"며 "이번에 런칭한 과채로움 브랜드를 통해 과채를 활용한 다양한 건강 먹거리를 경험하셨으면 한다"고 말했다.