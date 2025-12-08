휴롬, 아동복지 유공기업 서울시 표창

휴롬은 서울시로부터 아동 복지를 위한 사회공헌활동 우수 기업으로 선정됐다고 8일 밝혔다.

서울시는 초록우산의 추천으로 올해 아동 보호와 육성에 기여한 기업을 선정해 서울시장 표창을 수여했다. 휴롬과 초록우산은 올해로 3년째 ▲건강 ▲어린이 ▲채소과일을 중심으로 사회공헌사업을 진행하고 있다.

휴롬 사회공헌사업 '서울특별시 어린이병원 채소놀이터' (사진=휴롬)

작년 서울 저층주거지마을 옥상 유휴공간을 활용한 텃밭 조성을 통해 어린이와 마을 공동체가 함께 참여해 채소와 친밀감을 높일 수 있는 체험형 사회공헌 프로그램을 운영했다.

올해에는 서울특별시 어린이병원 내 위치한 레인보우 예술학교와 협업해 '채소놀이터'를 조성하고 연간 교육 프로그램을 운영해 왔다. 레인보우 예술학교는 서울시교육청 지정 대안교육 위탁교육기관이다.

휴롬은 레인보우 예술학교 아동을 대상으로 매주 1회씩 대안교과 수업으로 텃밭 자연체험놀이와 영양 교육, 건강주스 착즙 및 요리교실 프로그램 등을 운영해왔다.

관련기사

이 밖에도 휴롬은 지난해 초록우산과 전국 취약계층 아동을 대상으로 매월 제철 채소 과일을 정기 후원했다. 올 하반기엔 인제대와 경남 김해시 어린이집을 대상으로 채소 과일 섭취 식습관 개선 프로그램을 운영했다.

김재원 휴롬 대표는 "어린 시절 식습관이 평생을 가는 만큼 국민 건강을 위해 어린이 식습관 개선이 중요하다"며 "아이들의 건강한 성장을 지원하기 위한 활동과 나눔을 앞으로도 꾸준히 이어갈 것"이라고 말했다.