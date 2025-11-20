휴롬, 서울카페쇼서 상업용 착즙기 선봬

휴롬은 19일부터 22일까지 서울 삼성동 코엑스에서 개최되는 '제24회 서울카페쇼'에 참가해 상업용 착즙기를 선보이고 국내 런칭을 본격화한다고 20일 밝혔다.

휴롬 상업용 착즙기 CE50은 퓨어 타입 망 필터로 호환이 가능한 최초의 듀얼 프레스 타입 착즙기다. 서울카페쇼 참가사 품목 중 '체리스 초이스' 아이템으로 선정됐다.

기본 탑재된 이지 타입 멀티 스크루는 하나의 스크루로 주스부터 스무디, 아이스크림까지 필터 교체 없이 다양한 레시피를 유연하게 사용할 수 있다.

서울카페쇼 휴롬 전시부스 (사진=휴롬)

3L 대용량 메가호퍼와 24시간 연속 사용이 가능한 상업용 모터를 탑재했다. 사용 중 컨테이너 분리 없이 버튼 하나로 드럼 내부까지 간이 세척할 수 있는 린스 기능과 함께 식기세척기 가능 소재를 적용했다.

전자식 4키 구동 방식을 적용했다. 제품 주요 부분에 트라이탄 소재를 적용해 내구성과 위생성을 높였다. IPX 방수 설계로 외부 물기 걱정 없이 장비 손상에 대한 부담을 줄였다.

휴롬은 이번 전시를 시작으로 국내에서도 상업용 착즙기 런칭을 본격화한다. 또 주스키트 개발 및 유통 단계 혁신을 통해 경쟁력 있는 채소·과일 원물을 공급함으로써 기업간 거래(B2B) 시장 확대에 나선다.

김재원 휴롬 대표는 "비즈니스 공간을 위한 최적의 착즙 솔루션으로 신성장 동력을 창출할 것"이라며 "언제 어디서나 즐길 수 있도록 건강 주스 문화를 확산하겠다"고 말했다.