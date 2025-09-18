휴롬, GS홈쇼핑서 'H420 레드 에디션' 첫선

휴롬은 오는 19일 GS홈쇼핑 '소유진쇼'를 통해 'H420 레드 에디션'을 처음으로 선보인다고 18일 밝혔다.

휴롬은 배우 소유진씨가 8년간 휴롬 착즙기를 사용한 경험을 토대로 시청자와 생생하게 건강한 경험을 나눌 수 있다는 점에서 프로그램을 진행하게 됐다. 이번 방송 한정판으로 H420 레드 에디션 제품을 선보인다.

휴롬 H420 착즙기는 '대한민국 특허기술상' 최고상을 수상한 멀티 스크루를 탑재하고 휴롬만의 저온 저속 착즙 기술이 적용됐다. 채소·과일을 천천히 눌러 짜 열 발생과 공기 접촉을 최소화해 복합 영양이 살아있는 엔자임 주스를 만든다.

GS홈쇼핑 소유진쇼 H420 레드에디션 (사진=휴롬)

재료 준비부터 세척까지 사용자 편의성을 높였다. 메가 호퍼를 적용해 채소·과일을 통째로 넣을 수 있으며, 투입 후 자동으로 재료를 잘라줘 따로 재료 손질할 필요 없이 편의성을 더했다.

제품 앞면의 주스 포켓을 통해 착즙 시 주스가 차오르는 모습을 확인할 수 있으며, 세척도 부품을 분리해 흐르는 물에 간편한 세척이 가능하다.

슬림한 유선형 디자인으로 제작됐다. 크리스탈 커팅 디자인 메가 호퍼와 본체로 일체감을 더했다. 색상은 포레스트 그린, 샌드베이지, 다운 핑크, 레드 에디션 4종으로 구성됐다.

방송은 오는 19일 저녁 7시30분에 진행된다. 정가 49만9천원에서 카드 할인 등 혜택가 적용 시 최대 39만원대로 구매할 수 있다. GS홈쇼핑 VVIP 고객은 35만원대에 구입이 가능하다. 구매자 전원에게 요아이 체성분 체중계를 증정한다.