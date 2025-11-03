휴롬 "채소주스 섭취, 혈당 조절 효과"

직접 착즙한 채소주스 섭취 시 혈당 조절 및 혈중 염증 지표 개선에 효과적인 것으로 나타났다.

휴롬은 지난 30일 부산 벡스코에서 열린 '2025 한국식품영양과학회 국제심포지엄'에서 채소 과일 섭취 관련 연구 결과를 발표했다고 3일 밝혔다.

윤정미 전남대학교 식품영양과학부 교수는 "루테인이 풍부한 채소주스 섭취는 혈중 염증 지표 개선에 효과적"이라고 밝혔다.

윤 교수 연구팀은 건강한 성인 18명을 대상으로 루테인이 풍부한 케일·시금치·사과 착즙주스를 섭취시킨 후 염증지표인 고감도 C-반응단백을 측정했다. 그 결과 섭취 12시간 후 17%, 24시간 후 26%, 30시간 후 39% 감소하는 것을 확인했다.

윤정미 전남대 교수가 한국식품영양과학회 심포지엄에서 연구를 발표하고 있다. (사진=휴롬)

연구팀은 루테인이 풍부한 착즙주스는 섭취 후 30시간까지 염증지표를 지속적으로 낮춰 체내 염증 개선에 도움이 된다고 밝혔다.

휴롬과 산학 연구로 진행한 윤정미 교수의 이번 연구는 지난 7월 SCI급 저널인 '영양 연구 및 실습'에 게재된 바 있다.

곽정현 인제대학교 식품영양·식품공학부 교수는 "녹색 잎채소와 과일을 많이 섭취할수록 제2형 당뇨병 위험이 낮아진다"고 밝혔다.

곽정현 교수 연구팀에 따르면, 건강한 성인 10명을 대상으로 샐러리·양배추·케일·레몬 착즙주스를 빵과 함께 섭취했을 때 물과 함께 빵을 섭취한 경우보다 식후 혈당 증가 폭이 14.2% 더 적게 나타났다.

이는 레몬의 탄수화물 분해효소 활성 억제와 셀러리·케일의 낮은 당 함량 및 폴리페놀에 의한 체내 당 흡수 지연 효과에 기인한 것으로 분석됐다.

곽정현 교수는 혈당 스파이크 예방을 위해 ▲식사 시 채소 먼저 먹기▲브로콜리, 시금치, 상추 등 비전분 채소 섭취 ▲사과, 배, 오렌지 등 저혈당지수 과일 선택 ▲첨가당이 들어간 주스는 피하고 채소 비중이 높은 신선한 착즙주스 섭취하기 등을 제안했다.

김병재 의학박사는 "채소·과일 섭취가 당뇨병과 심혈관 질환 위험을 낮추며 특히, 신선한 채소과일 착즙주스는 염증과 산화 스트레스를 감소시켜 당뇨병 관리에 긍정적인 영향을 주는 것으로 확인된다"고 밝혔다.

관련기사

황지윤 상명대 식품영양학과 교수는 "국민들의 채소 과일 섭취량이 지속적으로 감소 추세"라며 채소와 과일의 섭취를 높이고 붉은 고기, 가공육, 첨가당의 섭취를 줄이는 '지구건강식사'를 제안했다.

지구건강식사는 지속가능한 식생활 개념이다. 과일과 채소, 콩류, 전곡류, 견과류의 섭취를 늘리고, 붉은 고기, 가공육, 첨가당의 섭취를 줄이는 것을 기본 개념으로 한다.