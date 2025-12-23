휴롬, 성평등가족부 '가족친화인증기업' 선정

휴롬은 성평등가족부가 주관하는 '2025 가족친화인증기업'으로 선정됐다고 23일 밝혔다.

휴롬과 휴롬엘에스는 2028년까지 3년간 가족친화인증기업으로서 해당 자격을 유지하게 된다.

가족친화인증은 성평등가족부가 모범적인 가족친화제도를 운영하는 기업 및 공공기관에 부여하는 인증제도다. 자녀 출산·양육 지원, 유연근무, 직장 문화 조성 등을 평가한다. 최고경영층 리더십, 제도 실행력, 직원 만족도도 종합적으로 심사한다.

휴롬 임직원 가족 FC서울 경기 관람 행사 (사진=휴롬)

휴롬과 휴롬엘에스는 일과 가정을 조화롭게 병행할 수 있도록 시차 출퇴근제 등 유연근무제도를 운영해 근무 자율성을 높이고 있다. 또한 임신·육아기 근로시간 단축, 배우자 출산휴가, 가족돌봄휴가 등 생애 주기별 휴가 제도를 지원한다.

아울러 하계 휴가와 연말 리프레시 휴가 등 회사 차원에서 연차 외 별도 휴일을 지원해 충분한 휴식과 재충전을 보장하며 건강한 조직문화 조성에 기여하고 있다.

이에 힘입어 휴롬은 '2024 대한민국 일·생활 균형 우수기업', 휴롬엘에스는 '2025 대한민국 일·생활 균형 우수기업'으로 연이어 선정되는 등 임직원의 일과 생활 균형에 대한 적극적 지원으로 선도적인 기업문화 창출에 기여한 점을 인정받은 바 있다.

김재원 휴롬 대표는 "회사 경영뿐만 아니라 기업 문화에 있어서도 임직원의 건강과 행복을 최우선으로 운영하고 있다"며 "앞으로도 일과 가정의 조화를 통해 건강한 조직문화를 만들어 가기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.