휴롬, 전현무 앰배서더 발탁

휴롬은 새해를 맞아 전현무를 연간 앰배서더로 발탁하고 신년 건강 캠페인을 전개한다고 12일 밝혔다.

휴롬은 연초 건강 관리에 대한 관심이 높아지는 시기에 친근한 이미지의 전현무와 일상 속에서 누구나 쉽게 실천 가능한 '엔자임 주스' 건강 루틴을 확산하기 위해 이번 앰배서더 캠페인을 진행하게 됐다.

휴롬 전현무 앰배서더 (사진=휴롬)

이날 공개된 본편 광고 영상에서는 전현무가 하루 500g 채소 과일 권장 섭취량을 자연의 영양을 그대로 담은 엔자임 주스 한잔으로 간편하게 섭취하며 하루 건강량을 채우는 모습이 전파를 탔다.

이와 함께 엔자임 주스를 섭취하기 위한 최적의 방법으로 휴롬 착즙기를 활용하는 테마별 쇼츠 영상도 함께 공개했다. 엔자임 주스는 3가지 이상 생채소와 과일을 혼합해 저온 저속 방식으로 착즙한 주스다.

휴롬은 전현무와 앰배서더 캠페인을 기념해 무료 체험 이벤트를 진행한다. 2주간 휴롬 H410 및 H400 착즙기를 무상으로 체험할 수 있다. 제품 구매 확정 시 전원에게 휴롬 멀티 티마스터와 과채로움 티백 및 엔자임 주스키트 5팩을 추가로 증정한다.

이와 더불어 전현무 영상 속 엔자임 주스 레시피의 재료를 댓글로 작성하면 경품을 제공하는 이벤트도 진행한다. 자세한 사항은 휴롬 자사몰에서 확인할 수 있다.

김재원 휴롬 대표는 "새해를 맞아 친근한 이미지의 전현무씨와 앰배서더 캠페인을 통해 일상 속에서 누구나 쉽게 실천할 수 있는 건강 루틴을 확산하고자 한다"며 "자연 그대로 채소 과일의 수많은 영양 섭취를 통해 건강한 한 해가 되시길 바란다"고 말했다.