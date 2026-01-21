아기 호랑이, 곰, 돼지, 소..새해 기념우표 4종 나온다

아기 동물의 모습이 담긴 새해 첫 기념우표 4종이 출시된다.

우정사업본부는 ‘개호주’, ‘능소니’, ‘동부레기’, ‘애돝’ 등 4종의 아기 동물 이미지를 담은 기념우표 48만 장을 오는 28일 발행한다고 밝혔다.

개호주는 범의 새끼를 뜻하며, 능소니는 곰의 새끼를 이른다. 동부레기는 뿔이 날 만한 나이의 송아지를 지칭하고, 애돝은 한 살 된 돼지를 뜻한다.

관련기사

이 명칭은 모두 문헌과 민간의 기록에서 찾아볼 수 있다. 갓 태어난 생명이 자라나는 과정을 세밀하게 구분하고 그 모습에 딱 맞는 이름을 붙여주던 우리 선조들의 지혜가 담겨있다.

우정사업본부 관계자는 “이번 우표에 사용된 동물의 별칭은 우리 문화의 다양성과 생태적 감수성을 보존하는 실천”이라고 말했다.