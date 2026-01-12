우정사업본부, 전 직원 대상 AX 교육 확대

우정사업본부는 올해 전 직원들에 대한 AX(AI 전환) 교육을 확대한다고 12일 밝혔다.

우정인재개발원은 전 직원 대상 올해 AX 교육혁신 프레임워크와 추진 방향을 제시했다.

우선 올해 모든 신규자 교육에 AI 활용을 도입한다. 기초, 실습, 활용으로 이어지는 3단계 신규 AI 교육과정이 진행되는 것이다.

또한 ‘찾아가는 AI 현장교육’을 확대해 현업에 AI 적용을 지원한다. AI 활용 과정에서 정보보안, 콘텐츠 검증, 저작권·개인정보 보호 등 운영 기준도 더 정교화한다.

관련기사

박태희 우정인재개발원장이 지난해 AI 연구활동 성과를 공유하는 발표회 자리에서 ‘EduAIX’에 대해 설명하고 있다. (사진=우정사업본부)

한편, 최근 ‘AI 연구 성과 발표회’에선 AI 역량 강화 우수 성과가 공유됐다. ▲AI 기반 스마트 교육과정 설계 및 콘텐츠 개발 ▲교육평가 데이터 시각화 ▲AI를 활용한 보험 신상품 교육 및 마케팅 전략 도출 사례 등이 소개됐다.

이 자리에서 박태희 우정인재개발원 원장은 “EduAIX 특강을 통해 기존 PDF·PPT 중심 교육자료를 AI 기반 웹페이지 형태로 전환해 실시간 업데이트가 가능한 살아있는 학습 생태계로의 전환이 필요하다”고 강조했다.