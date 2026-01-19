우체국예금 대학생 서포터즈 2월4일까지 모집

우정사업본부는 다음 달 4일까지 전국 대학생을 대상으로 ‘제16기 우체국예금 대학생 서포터즈’를 모집한다고 19일 밝혔다.

모집 대상은 국내 대학교 재학생 및 휴학생이다. 우체국예금 홈페이지에서 지원서를 내려받아 다음 달 4일까지 소속 대학이 있는 지방우정청에 접수하면 된다.

1차 서류 전형과 2차 면접전형을 거쳐 총 65명을 선발할 예정이다.

최종 선발된 서포터즈는 오는 3~9월 우체국예금의 금융서비스와 캠페인 홍보를 위한 전문업체 연계 홍보콘텐츠를 제작한다.

사진=우정사업본부

또 예금신상품 기획참여, SNS 활동 수행, 현장 체험 등의 기회가 주어진다.

관련기사

우정사업본부는 서포터즈에게 소정의 활동비를 지원한다. 활동기간 우수한 성과를 낸 팀과 개인에겐 상장 및 포상 등을 제공한다.

곽병진 우정사업본부장 직무대리는 “대학생 서포터즈는 예비 금융인을 꿈꾸는 대학생들이 실무 경험을 쌓고 자신의 역량을 마음껏 펼칠 수 있는 좋은 기회”라고 말했다.