[1분건강] 소아기 ADHD 치료 경험, 성인기 비만 연관 있어

소아기에 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD)를 진단받아 ‘메틸페니데이트(MPH)’를 1년 이상 사용하면 성인기가 됐을 때 체질량지수(BMI)가 상대적으로 더 높게 나타나는 것으로 나타났다.

서울대병원 가정의학과 박상민 교수와 고려대구로병원 송지훈 교수팀은 ADHD를 진단받은 6세~11세 1만2천866명과 12세~19세 2만1천984명에 대해 성인기에 시행된 국가건강검진 자료를 바탕으로 BMI와 키를 평가했다.

ADHD가 없는 대조군은 연령과 성별, 소득 수준을 기준으로 1대1로 비교해 비교했다. 메틸페니데이트 사용 여부는 ADHD 진단 이후 4년간의 누적 처방 기록을 기준으로 분류했다. 참고로 ADHD는 주의력 저하와 과잉행동, 충동성을 특징으로 하는 대표적인 소아·청소년기 신경발달질환이다. 메틸페니데이트는 증상 조절에 효과적인 1차 치료제다.

분석 결과, 6세~11세 ADHD를 진단받은 사람들은 ADHD가 없는 경우보다 성인기 평균 BMI가 유의하게 높았다. 과체중·비만에 해당할 가능성도 ADHD 진단군에서 대조군보다 높게 나타났다. 차이는 약 1.5배 수준이었다.

이런 경향은 메틸페니데이트 치료를 받은 집단에서 더 뚜렷했다. ADHD 진단 후 메틸페니데이트 치료를 받은 경우, 성인기에 과체중·비만으로 분류될 가능성이 대조군보다 약 1.6배 높았다. 치료 기간이 1년 이상인 집단에서 평균 BMI가 가장 높았다.

다만, 키의 경우 ADHD 진단 여부만으로는 성인기 평균 신장에 차이가 없었다.

송지훈 교수는 “메틸페니데이트는 ADHD 증상 조절에 효과적인 치료제로 이번 연구 결과가 치료 중단을 의미하는 것은 아니다”라며 “연구는 성장기 ADHD 환자에서 장기간 치료가 이뤄질 시 체중과 키 변화를 정기적으로 살펴보는 관리가 중요함을 시사한다”라고 말했다.

박상민 교수도 “메틸페니데이트는 ADHD 치료를 위해 의학적으로 엄격한 기준과 용량 조절 아래에 사용돼야 하는 약물”이라며 “청소년기에 성장호르몬 분비, 수면 리듬, 식욕 조절이 아직 완전히 안정되지 않은 상태라 전문의의 진료와 처방 없이 학업성취와 집중력 향상을 위한 메틸페니데이트 사용은 체형 발달과 키 성장에 바람직하지 않은 영향을 미칠 수 있다”라고 주의를 당부했다.

한편, 연구 결과는 국제 학술지 ‘JAMA Network Open’ 최신 호에 게재됐다.