[1분건강] 갑자기 윗배 아프다? ‘담낭염’일수도

40대와 50대에서 담낭염 환자가 급격히 증가하고 있어 관리에 주의가 요구된다.

쓸개로 알려진 담낭은 상복부에 있는 소화기관이다. 담낭은 나이가 들수록 대사 저하와 함께 염증 및 담석의 위험이 커지기 쉽다. 담낭염은 40~50대 연령대부터 환자 수가 본격적으로 증가하는 경향을 띤다.

건강보험심사평가원 자료에 따르면 지난 2024년 기준 담낭염 환자 중 40대는 30대 대비 약 1.4배 수준으로 많았다. 60대는 환자 수가 30대의 2배로 전 연령대 중 가장 규모가 가장 커지는 모습을 보였다.

사진=강남베드로병원

담낭은 간 주변에 위치하며 담즙을 저장하고, 담관을 통해 십이지장으로 이를 보내는 역할을 한다. 그만큼 임상에서는 간과 담낭, 담도, 췌장을 함께 묶어 살펴보는 경우도 많다. 이 담관이 막히거나 이상이 생겨 담즙에 세균이 침입하게 되면 담낭염을 일으키게 된다.

특히 담석은 담낭에 염증을 일으키는 가장 흔한 원인이다. 담석은 간에서 분비되는 담즙 성분의 불균형 탓에 단단하게 굳어 일종의 결석이다. 담석이 담낭관을 막게 되면 담낭 내압이 증가해 팽창을 일으키고, 이차적으로 염증이 발생하게 되는 경우가 많다. 급성 담낭염의 대다수는 담석에 의해 발생하는데, 만성 담낭염도 담석이 담낭을 지속적으로 자극하고 기관의 조직학적 변화를 일으켜 염증을 일으키게 된다.

비만, 당뇨, 지질 이상 등 지방의 침착 및 콜레스테롤 증가, 대사 질환 등은 이러한 담석 발생 위험을 키우는 주요인이다. 과식과 고열량 식단 등 식습관이 이어지면 담석 형성과 염증 발생 등으로 각 기관의 기능이 악화하기 쉽다.

중년 이후 잘못된 식습관을 지속하고 있다면 담낭에 과도한 부담을 누적시킬 위험이 크다. 반대로 갑작스러운 체중 감소 역시 담석 발생에 영향을 미친다. 실제로 심한 다이어트를 한 사람들의 25%가량에서 담석이 발생한다는 보고도 있다.

담낭염은 급성과 만성에서 확연히 다른 증상을 보인다. 급성 담낭염은 심한 우상복부 통증, 메스꺼움, 구토, 발열 등의 이상 증상을 보이는 환자가 많다. 촉진 시 오른쪽 윗배를 누르면 통증이 심하게 나타나기도 한다.

반면, 만성 담낭염은 증상이 없는 경우도 적지 않으며 상복부를 중심으로 더부룩함, 불편감, 팽만감 등 증상이 나타나 위장 문제로 오인하기 쉽다.

담낭염의 진단은 주로 복부 초음파를 중심으로 진행된다. 특히 담석은 초음파를 통해 90~95%가량 관찰이 가능하다. 담낭염 환자의 경우 초음파 검사 시 담낭 내 담석이 있고, 염증이나 섬유화를 통해 담낭벽이 두꺼워진 모습 등을 확인할 수 있다. 특히 급성 담낭염 환자의 경우 혈액 검사 시 백혈구 수치가 증가하는 양상을 보이거나 담낭 주변에 체액이 고여 있는 경우도 발견된다. 이 밖에도 필요에 따라 다양한 검사를 추가로 실시하며 진단을 내리게 된다.

급성 담낭염은 수술적 치료가 표준적으로 시행된다. 담낭은 담즙을 저장, 농축하는 기관으로 제거 후에도 정상적 소화 기능이 유지된다. 증상이 가볍다면 약물을 통해 담석을 녹이는 경구 용해 요법을 쓸 수도 있으나, 완전히 용해되는 경우는 30% 이하로 5년 이상 경과 시 절반 정도는 재발한다는 단점이 있다.

만성 담낭염의 경우 증상이 없다면 특별한 치료를 하지 않는 것이 원칙이다. 다만 장기적으로 급성 담낭염으로 발전할 위험이 있는 만큼, 한번 담석이 발견됐다면 주기적인 복부 초음파 검진을 통해 변화 추이를 추적 관찰하는 편이 권장된다. 이후 급작스러운 복부 통증 등 급성 담낭염과 유사한 증상이 나타날 경우 병원에 빠르게 방문해 진료를 받는 것이 좋다.

강남베드로병원 외과 전문의 박관태 원장은 “윗배 부근에서 평소에 느끼지 못했던 통증을 느꼈다면 증상이 일시적으로 사라지더라도 이를 무시하지 말아야 한다”라며 “담낭과 췌장, 담도 등을 모두 포괄적으로 살펴볼 수 있는 전문의의 진단을 조기에 받는 것이 중요하다”라고 밝혔다.