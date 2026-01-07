[1분건강] 고 안성기 투병 ‘림프종’, 고령 환자 더 위험

최근 배우 안성기 별세 이후 고인이 림프종으로 투병해왔다는 사실이 알려지면서 림프종에 관해 관심이 커지고 있다.

림프종을 포함한 혈액암 환자는 항암치료와 장기 투병 과정에서 근력 저하, 면역 기능 약화, 영양 불균형이 누적되기 쉽다. 고령 환자의 경우, 삼킴 기능이 떨어지면서 음식물 질식이나 흡인 사고 위험이 일반인보다 높아질 수 있다.

암 치료가 끝났다고 해서 몸이 이전 상태로 완전히 돌아오는 것은 아니다. 식사 중 잦은 사례, 삼킴 불편감, 체중 감소 등의 변화는 고령 암 환자에게는 생명을 위협하는 신호가 될 수 있다.

암 생존자 건강 관리법 (사진=에이치플러스 양지병원)

실제 암 환자들은 “식사 중 사레가 잦아졌다”, “예전보다 음식 삼키는 데 시간이 오래 걸린다”, “밥을 먹고 나면 기침이 난다”라고 호소한다. 이런 증상들은 암 치료 이후 나타나는 삼킴장애의 초기 신호일 수 있다.

특히 림프종 자체보다 더 간과되기 쉬운 것이 바로 치료 이후의 신체 기능 변화다. 고령 암 환자에게서는 근감소증, 탈수, 영양 저하가 복합적으로 작용해 작은 사고도 치명적인 결과로 이어질 수 있다.

관련기사

이 때문에 의료계에서는 암 생존자 관리(Survivorship Care)에 주목하고 있다. 치료가 끝나고 나서도 ▲영양 관리 ▲연하 기능 평가 ▲근력 유지 ▲면역 상태 점검 ▲생활 안전 교육 등을 지속적으로 관리해야 한다는 것이다. 고령의 혈액암 환자는 부드러운 음식, 점도 조절, 식사 중 자세 관리, 삼킴 재활치료 등으로도 사고 위험을 낮출 수 있다.

에이치플러스 양지병원 혈액종양내과 김은경 전문의는 “림프종을 포함한 혈액암 환자를 대상으로 치료 이후 삶의 질과 안전을 고려한 다학제적 관리 체계가 중요하다”라며 “암 치료 목표는 생존을 넘어 ‘안전한 일상으로의 복귀’라며 “고령 암 환자의 일상 속 위험 요인에 대한 사회적 관심이 확산하길 바란다”라고 밝혔다.