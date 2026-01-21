한림원 22일 신년 S&T 융합 포럼…'연구·산업·사회 교차점 탐색"

현재 대한민국 과학기술 연구의 최전선을 한자리에서 조망한다"

-

신입회원 패 수여식도 겸해...세대-분야 넘어 연구·산업·사회 교차점 탐색

한국과학기술한림원은 오는 22일 웨스틴조선서울에서 '2026 한국과학기술한림원 신입회원 패 수여식·신년 S&T 융합 포럼’을 개최한다.

자료:삼성전자와 KAIST가 구현한 'AI 반도체 풀스택'. 출처=KAIST

신입회원 대상자는 34명이다.

포럼은 연구 성과가 산업·사회·국가 발전으로 연결·활용될 가능성과 학제 간 협력 방안을 타진하기 위해 마련됐다.

김현정 서강대학교 교수 등 신입정회원 34명을 포함해 한림원 회원 200여 명이 참석할 예정이다. 구혁채 과학기술정보통신부 제1차관이 축사한다.

오프닝 프로그램으로 진행되는 S&T 융합 포럼은 ‘과학기술 성과로 여는 미래’를 주제로, 과학기술 연구 방향성과 잠재력을 고찰한다.

사회는 김윤영 숙명여자대학교 석좌교수(한림원 기획정책부원장)가 맡았다. 손영우 고등과학원 교수, 차재춘 POSTECH 교수, 김상욱 KAIST 교수, 이행기 KAIST 교수 등이 발제한다.

한림원은 올해부터 신입 정회원 기수(연도)별로 운영되는 ‘넥서스(Nexus)’ 개념과 명칭을 도입하기로 했다.

관련기사

특히, 이번에 출범하는 ‘KAST 펠로우 넥서스(Fellows Nexus) 2026'(KFN 26)’을 시작으로 한림원 회원 융합연구와 산·학·연 협력, 정책연구와 자문 활동, 사회공헌 등을 적극 추진할 계획이다.

한림원 정진호 원장은 “이번 행사는 우리나라 연구 최전선에 있는 한림원 회원들이 한자리에 모여 연구에 대한 비전과 아이디어를 교류하고 논의하는 자리가 될 것”이라며, “또한 새롭게 출범하는 KFN는 세대와 분야 간 협력의 플랫폼으로써 과학기술 발전은 물론 국가사회 문제 해결에 기여할 수 있도록 운영하겠다”고 밝혔다.