대한민국 R&D 대부분 성공 "무엇이 문제일까"

대한민국 R&D는 대부분 성공한다. 그렇다면, 실패는 어떻게 정의해야할까? 이에 대한 토론의 장이 마련됐다.

한국과학기술한림원은 오는 16일 ‘R&D 실패란 무엇인가: 정의·책임·미래 설계’를 주제로 제247회 한림원탁토론회를 온·오프라인으로 개최한다.

스튜어트 파이어스타인(Stuart Firestein) 미국 콜롬비아대학교 생물학·신경과학과 교수가 ‘실패, 과학은 왜 이토록 성공적인가’를 주제로 특별강연도 진행한다.

파이어스타인 교수는 과학의 진보가 무지(ignorance)에서 출발해 왔으며, 실패는 과학이 작동하는 방식 그 자체임을 설명하는 한편, 실패를 허용하지 않는 시스템이 오히려 과학의 성공 가능성을 낮출 수 있다는 '성공과 실패의 역설'을 제시한다.

한국과학기술한림원이 R&D실패를 정의하기 위한 자리를 마련했다.

주제발표에서는 염한웅 POSTECH 물리학과 교수(IBS 연구단장)가 한국 R&D에서 논의돼 온 실패 담론의 구조적 문제를 짚을 예정이다.

종합토론에서는 홍성욱 서울대 교수를 좌장으로, 이정동 서울대 교수, 김명기 LSK인베스트먼트 대표, 김민수 동아사이언스 데일리뉴스팀장 등이 참여해 도전적 연구를 가능하게 하는 평가와 학습 구조, 연구와 사업화의 연결, 정책과 사회적 소통의 방식 등에 대해 논의한다.

정진호 한림원장은 “실패를 포함한 연구 과정을 어떻게 설계하고 그 결과를 축적할 것인가를 논의하기 위해 마련했다”며, “성과 중심 논의를 넘어 도전적 연구가 가능한 평가제도와 연구문화의 방향을 점검하는 계기가 될 것”이라고 말했다.