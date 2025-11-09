과기노조, 과방위 예산 소위에 "행정통합 예산 전면 재검토" 촉구

공공과학기술연구노동조합(위원장 최연택)이 다음 주 열릴 국회 과학기술정보방송통신위원회 예산 소위원회에 국가과학기술연구회가 추진 중인 행정통합(행정업무 전문화) 예산 전문 재검토 등을 요구하고 나섰다.

9일 과기노조는 ▲PBS 폐지 이후 2026년부터 인건비·운영비와 사업비를 분리해 지원하는 안정적 구조 마련 ▲졸속 수립한 행정통합 사업의 예산 전면 재검토하고, 그 대신 출연연 연구인력 확충과 연구환경 개선에 예산 집중 ▲NST 산하 ‘버티컬AI연구지원센터’ 등 신규 사업 예산 면밀히 검증 등을 요구했다.

과기노조 측은 "이번 예산 심의가 연구현장 요구를 외면한 채 과기부와 NST 기득권을 강화하는 방향으로 흘러간다면, PBS 폐지는 첫 단추부터 잘못 끼워질 것"이라며 "다시 과학기술인을 꿈꾸는 대한민국이 되기 위해서는 정책 구호를 넘어, 현장 중심의 실행 의지와 책임 있는 예산 배분이 반드시 뒤따라야 한다"고 말했다.

자료 : 최근 공공과학기술연구노동조합이 개최한 포스트-PBS 어떻게 준비할 것인가'주제 정책 토론회 전경.