과기노조, 과방위 예산 소위에 "행정통합 예산 전면 재검토" 촉구

공공과학기술연구노동조합(위원장 최연택)이 다음 주 열릴 국회 과학기술정보방송통신위원회 예산 소위원회에 국가과학기술연구회가 추진 중인 행정통합(행정업무 전문화) 예산 전문 재검토 등을 요구하고 나섰다.
9일 과기노조는 ▲PBS 폐지 이후 2026년부터 인건비·운영비와 사업비를 분리해 지원하는 안정적 구조 마련 ▲졸속 수립한 행정통합 사업의 예산 전면 재검토하고, 그 대신 출연연 연구인력 확충과 연구환경 개선에 예산 집중 ▲NST 산하 ‘버티컬AI연구지원센터’ 등 신규 사업 예산 면밀히 검증 등을 요구했다.
과기노조 측은 "이번 예산 심의가 연구현장 요구를 외면한 채 과기부와 NST 기득권을 강화하는 방향으로 흘러간다면, PBS 폐지는 첫 단추부터 잘못 끼워질 것"이라며 "다시 과학기술인을 꿈꾸는 대한민국이 되기 위해서는 정책 구호를 넘어, 현장 중심의 실행 의지와 책임 있는 예산 배분이 반드시 뒤따라야 한다"고 말했다.
관련기사
- 한국원자력학회, 기후에너지환경부 '2035 NDC안' 전면 재검토 촉구2025.11.09
- "ISD 과제 기획 출연연 자율로 해야…포스트 PBS, 시간 걸리더라도 확실하게"2025.10.23
- 과방위 의원 7인, PBS 폐지이후 R&D 대안 모색…"날선 공방 예상"2025.11.05
- 과기정통부 "출연연 행정통합 여론 수렴하며 추진"2025.11.07