과방위 의원 7인, PBS 폐지이후 R&D 대안 모색…"날선 공방 예상"

7일 국회 토론회 열어…출연연 자율성·책임성 확보 방안 등 현장 목소리 수렴

과학입력 :2025/11/05 09:29    수정: 2025/11/05 09:34

박희범 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

이해민 국회의원 (조국혁신당, 국회 과학기술정보방송통신위원회 )은 공공과학기술연구노동조합과 공동 주관으로 오는 7일 국회의원회관 제11간담회의실에서 과학기술계 토론회를 개최한다.

공동 주최자는 이해민 의원 외에 최민희 과방위원장을 비롯해 김현·이주희·황정아·최수진 의원(이상 과방위 소속)이 참여했다.

'포스트-PBS, 성과를 넘어 신뢰로 연구의 길을 다시 묻다'를 주제로 마련된 이날 토론회는 지난 국정감사 기간 제기된 과학기술계 현안 후속 논의를 위해 마련됐다.

논의 주제는 ▲PBS(연구과제중심제도)의 구조적 한계 ▲폐지 이후 단계별 이행방안 ▲출연연 자율성과 책임성 확보 방안 등을 중점 다룬다. 또한 성과 중심 평가 체계를 보완하고, 신뢰와 자율에 기반한 연구환경 조성 방안도 함께 논의한다.

발제는 이광오 공공과기노조 정책위원장이 맡았다. 패널토론에서는 장영배 전 과기정책연구원 부연구위원이 좌장을 맡는다 . 토론에는 김민수 ETRI 책임연구원 ,김태진 IITP 수석연구원 ,노환진 전 UST 교수, 이은영 과기정통부 연구성과혁신관이 참여한다.

이해민 의원은 "PBS 폐지 이후의 제도적 공백을 메우는 일은 단순한 행정 절차가 아니라, 연구자들이 안정적으로 연구에 전념할 수 있는 환경을 복원하는 일” 이라며 , “이번 토론회가 현장의 목소리를 정책 개선으로 연결하는 출발점이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

이해민 의원과 공공과학기술연구노조가 공동 주관하는 포스트-PBS 대안 모색 토론회 포스터.
박희범 기자hbpark@zdnet.co.kr
PBS 과학기술 이해민 장영배 김민수 김태진 노환진 이은영 황정아 최수진 최민희 국정감사

