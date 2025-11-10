한림원, "정부 R&D 생태계 혁신안 긍적적....정교하게 운영해야"

한국과학기술한림원(원장 정진호)이 10일 정부의 ‘과학기술 인재 확보 전략 및 연구개발 생태계 혁신 방안’에 대해 긍정 평가했다. 다만, 세부 설계 단계에서 연구 현장의 의견이 충분히 반영되어야 한다고 조언했다.

한림원 측은 "정부가 발표한 과학기술 혁신 정책의 주요 내용인 △우수 과학기술 인재 확보 및 전 생애 인재 성장 생태계 구축 △도전과 몰입을 위한 환경 조성 △연구자 자율성과 책임의 강화 △안정적이고 예측가능한 정부 R&D 투자 체계 확립 등은 그동안 과학기술계에서 꾸준히 제안했던 사항"이라며 환영의 뜻을 나타냈다.

초·중등 교육에서 대학(원)생, 신진연구자를 거쳐 국가과학자에 이르기까지 과학자 성장 트랙을 제시한 점과 청년·신진 연구자의 일자리 확대, 기초연구 지원 강화, 산학연 인재 순환 활성화 등 창의와 자율, 도전을 위한 과학기술 인재 정책을 최우선한 점도 높이 평가했다.

이와함께 정권 교체에 따른 예산 변동을 최소화하고 정부 총지출 대비 연 5% 수준으로 예측 가능한 R&D 예산 확대·투자 체계를 마련하려는 방향은, 인재 정책과 맞물려 지속 가능한 연구개발 생태계 구축과 과학기술 정책 효과 제고에 크게 기여할 것으로 내다봤다.

한림원은 다만, 인재 성장과 R&D 혁신, 경제·산업 발전은 상호 유기적으로 연결되어 있기에 국가 차원의 범부처 통합 거버넌스 아래 정교한 운영 설계를 당부했다.

또 우수 인재의 ‘의대 쏠림’이 심화된 현시점에서 과학자의 위상 제고를 위해서는 ‘국가과학자’ 제도뿐만 아니라 우수 과학자가 지속적으로 인정받고 성장할 수 있는 국가적 보상체계를 마련해야 할 것을 제안했다.

정진호 원장은 "이번 정책이 실제 혁신과 지속가능성을 확보하려면, 세부 실행전략을 구체화하고 이를 현장에 안착시켜야 한다"며 현장 의견의 폭넓은 수렴과 충분한 조율을 통해 국민과 과학기술계가 함께 공감할 수 있는 장기적 안목의 견고한 R&D 시스템 구축을 기대했다.