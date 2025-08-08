구혁채 1차관 "양자가 AI 전력소모·연산량 한계 극복 열쇠"

과학기술정보통신부 구혁채 제1차관은 2025년도 한미과학기술학술대회(UKC)에 참석, 재미한인과학자들의 역할과 중요성을 강조했다.

UKC는 한미 과학기술인 간 인적교류 및 해외 한인 과학기술인 간 학술토론·정보 교환을 위해 재미한인과학기술자협회 주관으로 개최되는 학술대회다.

지난 5일부터 오는 9일까지(현지시간) 미국 애틀랜타에서 개최 중이다.

미국 애틀란타에서 9일까지(현지시간) 열리는 UKC에서 구혁채 차관이 개회사했다.(사진=과기정통부)

올해는 ‘미래의 우리 : 지구에서 우주까지 인류의 혜택을 위한 과학기술의 발전’을 주제로 기조 강연과 14개 기술세션, 9개 특별세션, 22개 포럼 등으로 진행한다.

구 차관은 UKC 개회식과 주요 포럼에 참석, 미국 내 한인 과학기술자들의 연구 경험과 지식이 국내로 확산될 수 있도록 한미 협력의 가교역할을 당부했다.

구 차관은 ‘양자 시그니처 포럼’에서 AI의 막대한 전력소모와 연산량 한계를 극복할 열쇠로 양자 기술을 언급하며, 한미 연구자 간 소통과 협력을 통한 성과 창출을 강조했다.

또 ‘기초 물리를 중심으로 한 과학기술 정책포럼’에서는 대형 기초과학 인프라 프로젝트 참여를 통한 국제 협력에 대해 공감을 표명했다.

이들 포럼에서 아이온큐 공동창립자인 듀크대학교 김정상 교수와 미 에너지부 산하 페르미국립가속기연구소 소장 대행인 시카고대 김영기 교수 등이 양국 협력 아이디어를 제안하기도 했다.

구 차관은 환영사를 통해 “연구 생태계와 과학기술 국제협력 신뢰 관계를 보호하기 위한 연구안보의 중요성이 커지고 있다”며 “한국과 미국은 중요한 과학기술 국제협력 파트너로 긴밀한 협력과 협조가 반드시 필요하다”고 강조했다.

이어진 기조 발표에서 과기정통부 장일해 글로벌연구안보팀장은 연구안보 특별위원회를 설치해 범부처 연구안보 전략을 수립‧이행하는 방안과 연구안보 연구소를 지정해 국내 대학의 연구안보 허브로 육성하는 방안 등 정부가 구상하고 있는 연구안보 정책 방향을 공개했다.

또 과학기술정책연구원 선인경 박사는 연구안보 국제규범 정립을 위한 OECD 연구안보 작업반 활동 등 한국의 연구안보 국제협력 활동을 소개했다.