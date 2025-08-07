과기정통부 "오는 11월 (가칭) 기초연구 진흥 방안 수립"

기초연구 생태계 회복과 성장을 모색하는 자리가 마련됐다.
과학기술정보통신부는 7일 충북대학교에서 오는 11월을 목표로 추진중인 ‘(가칭) 새정부의 기초연구 진흥 방안’을 논의하기 위한 정책 간담회를 개최했다.
이 간담회는 배경훈 과기정통부 장관이 충북대학교를 찾아 연구자들의 현장 애로와 제안을 듣기위해 준비했다.
최근 기초연구 과제 수 감소로 학문적 다양성이 훼손되고, 연구 과제의 갑작스러운 폐지나 연구비 일괄 삭감 등으로 연구 자율성과 예측 가능성이 저하된다는 지적이 잇따랐다.
참석자는 교수진으로 최은영 서울대 의대 교수와 김근수 연세대 교수, 오진우 부산대 나노에너지공학과 교수, 김태경 POSTECH 교수, 김현식· 송지준 KAIST 교수 등 11명, 충북대 석·박사 4명 등 총 15명이다.
이날 간담회에서는 기초연구생태계의 빠른 회복과 지속가능한 성장을 위한 다양한 개선 방안이 논의됐다.
특히, ‘이재명 정부’의 공약 사항인 ▲풀뿌리 연구 복원을 비롯한 위축된 기초연구 과제 수 회복 ▲연구자 자율성과 창의성을 극대화하기 위한 예측 가능한 기초연구 지원체계 구축 ▲장기적이고, 안정적인 기초연구 지원 확대 ▲ 연구몰입 환경 조성을 위한 연구행정 부담 완화 등이 개진됐다.
기초연구 산실인 ▲대학 연구기반 확충 ▲기초과학과 AI의 접목 ▲우수 연구 인력 유지와 해외 인재 유치 등 변화하는 환경에 유연하게 대응하기 위한 방안 등도 논의됐다.
배경훈 장관은 “기초연구는 다양한 아이디어를 바탕으로 새로운 지식을 탐구하는 영역인 만큼, 우리 연구자들이 예측 가능하고 자율적으로 연구에 몰입할 수 있는 환경 조성이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.
배 장관은 또 “오늘 현장에서 제시된 다양한 의견을 바탕으로, 기초연구생태계의 단순한 회복을 넘어 지속가능한 성장의 토대를 마련하기 위한 '(가칭) 새정부 기초연구 진흥 방안'을 조속히 수립(11월중)할 계획”이라고 밝혔다.
한편, 배경훈 장관은 간담회 종료 후 국내 거점 국립대 중 유일하게 양자컴퓨터를 보유하고 있는 충북대 '충북양자연구센터(센터장충북대 물리학과 김기웅 교수)내 주요 연구시설을 둘러봤다.