뚜레쥬르, 알파드라이브원 협업 케이크 사전예약 진행

뚜레쥬르는 K-팝 보이그룹 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)과 협업한 ‘알디원 초코 생크림 케이크’를 출시하기에 앞서 사전예약을 진행한다고 20일 밝혔다.

사전예약은 1월 28일까지 뚜레쥬르 앱에서 가능하며, 2월 26일부터 3월 2일까지 지정 매장에서 픽업하는 방식이다.

신제품은 블랙 시트와 초코 시트 사이에 초코 가나슈·초코 생크림을 넣고 초코볼을 더한 케이크로 소개됐다. 케이크에는 알파드라이브원의 미공개 포토카드 세트가 동봉된다.

(사진=CJ푸드빌)

포토카드 구성은 단체 1장(공통)과 멤버 8명 개별 카드로, 세트는 콘셉트에 따라 ‘BLOW OUT THE CANDLES’ 버전과 ‘ONE HEART’ 버전 2종 중 랜덤으로 제공된다. 단체 포토카드는 두 세트 모두 동일하게 포함된다고 회사 측은 설명했다.

사전예약 고객 대상 행사도 마련했다. 뚜레쥬르는 사전예약한 만 19세 이상 성인 고객 중 10명을 추첨해 멤버 친필 사인이 담긴 경품을 제공한다고 밝혔다.

알파드라이브원은 Mnet ‘보이즈 2 플래닛’을 통해 결성된 그룹으로, 지 12일 미니 1집 ‘EUPHORIA’로 데뷔했다.

CJ푸드빌 측은 “협업을 통해 고객에게 새로운 브랜드 경험을 제공하겠다”고 밝혔다.