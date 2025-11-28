뚜레쥬르, 디즈니와 손잡고 ‘주토피아 2’ 테마 신제품 출시

CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르는 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 협업해 ‘주토피아 2’ 테마의 신제품을 출시한다고 28일 밝혔다.

신제품은 초코케이크 1종과 쁘띠 롤케이크 2종으로 영화 속 캐릭터 ‘주디’와 ‘닉’에게 영감을 받아 제작됐다.

‘주토피아 2 닉 피넛 초코 케이크’는 ‘닉’의 얼굴 모양으로 디자인한 케이크로 초코 시트 사이 피넛 버터 초코 크림을 더했다. 케이크 입체 받침에는 ‘주디’ 캐릭터가 담겼다.

뚜레쥬르 주토피아 테마 신제품. (제공=CJ푸드빌)

쁘띠 롤케이크 2종은 패키지에 ‘주디’와 ‘닉’ 캐릭터가 그려졌고 살구잼과 무화과 맛으로 구성됐다.

CJ푸드빌 관계자는 “이번 신제품은 뚜레쥬르의 감성에 세대를 아우르는 인기 디즈니 캐릭터를 디자인에 더한 제품”이라며 “뚜레쥬르의 신제품과 함께 영화를 더욱 특별하게 즐겨 보시길 바란다”고 말했다.