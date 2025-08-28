"바나나킥 케이크 사자"…뚜레쥬르-농심, 협업 신제품 4종 출시

CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르가 농심의 대표 제품을 뚜레쥬르만의 감성과 레시피로 재해석한 신제품 4종을 선보인다고 28일 밝혔다.

뚜레쥬르는 주요 라인업인 케이크, 빵에 농심의 인기 스낵인 ‘킥, 깡, 링’ 시리즈를 접목한다.

먼저 최근 글로벌 인기 스낵으로 자리잡은 바나나킥을 활용해 ‘초코에 바나나킥 케이크’로 선보인다. 화이트 시트 사이로 바나나 크림과 초코 가나슈를 샌드해 바나나킥의 맛을 케이크로 구현했다. 케이크의 띠지에는 바나나킥 캐릭터가 초콜릿을 ‘킥’하는 모습을 경쾌하게 표현했으며 미니 사이즈로 선보인다.

뚜레쥬르, 농심과 협업한 신제품 4종 출시. (제공=CJ푸드빌)

바게트에 먹태깡을 더한 ‘먹태깡 바게트깡’은 청양마요, 고추장마요의 두 가지 맛으로 선보인다. 알싸한 청양마요 맛과 매콤달콤한 고추장마요 맛의 먹태깡을 바게트빵에 입혔다.

‘양파링 도넛’은 겉면에는 양파링 과자 분말을 더해 양파의 맛을 살렸으며, 겉은 바삭하고 속은 쫄깃한 식감을 느낄 수 있다.

관련기사

달콤한 맛의 스낵도 활용했다. ‘고구마깡 뀌니아망’은 얇은 결의 패스트리를 돌돌 말아 더욱 바삭해진 뀌니아망 위에 달콤한 고구마 다이스를 카라멜라이징해 얹고 검은깨를 뿌려 완성했다.

CJ푸드빌 관계자는 “K-베이커리와 K-스낵을 대표하는 뚜레쥬르와 농심의 협업을 통해 오랜 기간 사랑 받아온 제품을 색다르게 선보일 수 있어 의미가 있다”며 “앞으로도 다양한 기회를 통해 소비자들에게 새롭고 특별한 경험을 제공해 나가겠다”고 말했다.