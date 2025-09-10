이번엔 뚜레쥬르...T멤버십 최대 50% 할인

CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르가 SKT T멤버십 고객 감사제에 참여해 최대 50%의 혜택을 제공한다고 10일 밝혔다.

뚜레쥬르의 SKT T멤버십 감사제는 오는 11일부터 20일까지 진행된다. 기간 내 T멤버십 앱 내 고객 감사제 페이지에서 매직 바코드를 선택하고 매장 직원에게 제시하면 사용할 수 있다. 2만원 한도 내에서 최대 1만원 할인 또는 적립 혜택을 받을 수 있다. 기간 내 1회 사용 가능하다.

이번 프로모션은 뚜레쥬르의 다양한 케이크, 선물류, 양과류 등 전 품목에 적용된다. 특히 뚜레쥬르의 베스트 제품인 ▲생초코 초코 케이크, ▲소금버터롤, ▲한 장씩 뜯어먹는 32겹 브레드, ▲기본좋은 쌀 베이글, ▲리얼 브라우니 등은 물론, 건강빵 라인업 ‘SLOW TLJ’, 그리고 최근 출시해 큰 인기를 얻고 있는 농심 컬래버 신제품도 합리적인 가격에 경험할 수 있는 좋은 기회다.

뚜레쥬르

CJ푸드빌 관계자는 “앞으로도 다양한 기획전을 통해 뚜레쥬르만의 즐거움을 전달할 수 있는 기회를 지속 마련해 나가겠다”고 말했다.