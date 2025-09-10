KT알파쇼핑, 아이넥스 칼도마 풀세트 판매

KT알파 쇼핑(대표 박승표)이 주방용품 전문기업 ‘대명아이넥스(이하 아이넥스)’의 프리미엄 브랜드 ‘아그닉스 노블’ 신상품을 오는 13일 단독 출시한다고 10일 밝혔다. 회사는 방송에서만 50% 할인에 15만원 상당의 상품 추가 구성 혜택도 제공한다.

30여년의 업력을 자랑하는 ‘아이넥스’는 식기건조대, 주방수납 및 정리소품 등 프리미엄 스테인리스 주방용품 생산을 주력으로 하는 기업이다. 특히 한정된 공간에서도 다양한 식기를 효율적으로 수납, 건조할 수 있는 ‘기둥형 식기건조대’를 처음 개발해 시장에 선보이며 주방 공간의 혁신을 이끌었다고 평가받는다.

또한 아이넥스는 KT알파 쇼핑에서 누적 취급고 100억원, 누적 판매량 10만개를 돌파할 만큼 우수한 판매 실적을 내왔다. 올해 달성한 취급고만 35억원 이상으로, 최근 프라임타임이 아닌 시간대에도 목표 대비 120% 이상의 판매 달성률을 기록하기도 했다.

KT알파 쇼핑, 식기건조대 1위 아이넥스 칼도마 풀세트

KT알파 쇼핑은 아이넥스에서 지난 8월 출시한 신상품인 ‘아그닉스 노블 칼도마 스탠드 풀세트’를 오는 13일 09시대 홈쇼핑 업계 최초로 단독 방송한다. 론칭 기념으로 정상가 35만6천원에서 50% 할인한 17만8천원에 판매하며, 15만원 상당의 ‘아그닉스 노블 나이프 세트(3종)’를 추가 구성해 제공한다. 모바일 행사카드 5% 청구할인까지 더하면 17만원이 안되는 가격에 구매할 수 있다.

‘아그닉스 노블 칼도마 스탠드 풀세트’는 위해 우려물질 7종 불검출 테스트를 완료한 원목도마 2개와, 칼과 도마 동시 수납이 가능하고 UV-LED를 장착해 위생관리까지 신경 쓴 스테인리스 소재의 거치대 1개로 구성됐다. 테스트를 통해 99.9% 항균 효과가 입증됐으며, 높은 상품성을 인정받아 ‘인천광역시 품질우수제품’으로도 선정됐다.

관련기사

방송에서만 혜택으로 제공하는 ‘아그닉스 노블 나이프 세트’는 산도쿠 나이프, 베지터블 나이프, 브레드 나이프 등 식도 3종으로 구성됐으며, 독일산 고경도 스텐으로 제작된 칼날과 스테인리스 손잡이 일체형 구조로 사용감과 내구성 모두 갖춘 주방 도구이다.

이번 상품을 기획한 KT알파 쇼핑 정유정 MD는 “도마 제형, 원목 컬러, 품질, 구성 등 고객들이 필요한 부분이 무엇인지 고민하며 오랜 시간 준비한 상품인 만큼 합리적 가격에 만나보시길 바란다”라고 말했다.