지그재그, 주말 직진배송 거래액 증가...쇼핑몰 거래액도↑

카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 ‘지그재그’가 올해 ‘직진배송’ 주말 평균 거래액이 전년 동기 대비 약 32% 증가했다고 9일 밝혔다.

지그재그는 평일에만 제공되던 빠른 배송 서비스 ‘직진배송’을 지난 4월부터 주말까지 확대했다. ‘주 7일 배송’을 도입하게 되면서 읍, 면 단위를 제외한 전국 지역에서 토요일, 일요일 밤 10시 전까지 결제 완료 시 익일 상품을 받아볼 수 있게 됐다. 이는 주말에도 빠른 배송 서비스를 경험하고 싶은 고객 수요에 맞춰 도입된 것으로, 실제로 지난해 1~8월 요일별 누적 거래액을 살펴보면 평일 대비 주말 동안의 거래액 낙폭이 큰 것으로 나타났다.

지그재그

주 7일 배송 도입 성과는 고무적이다. 올해 1~8월 요일별 직진배송 상품 거래액은 일반적으로 거래액 감소가 시작됐던 ‘목요일’과 ‘금요일’에도 거래액 상승 흐름을 유지했다. 또한 ‘토요일(31%)’과 ‘일요일(32%)’ 거래액 역시 전년 동기 대비 평균 32%가량 크게 늘었다.

지그재그는 주말 직진배송 서비스 도입과 함께 ‘주말에도 직진해’ 프로모션을 신규 론칭하며 서비스에 대한 고객 인지를 강화하고 있다. 매주 수요일부터 일요일까지 진행되는 해당 프로모션은 익일 및 당일 배송이 가능한 상품들을 한 데 모아 소개한다. 특히, ‘간절기룩’, ‘하객룩’ 등 각 시즌 트렌드에 맞는 상품들을 큐레이션 해 고객들의 쇼핑 편의 또한 높였다.

프로모션 운영과 함께 인기 쇼핑몰들의 ‘직진배송’ 거래액 역시 폭발적으로 늘었다. 지난 8월 쇼핑몰 ‘리리앤코’의 직진배송 거래액은 전년 대비 29배(2862%) 이상 폭증했고 ‘에드모어(502%)’, ‘메리어라운드(502%)’ 거래액은 6배 이상 급증했다. 이외에도 쇼핑몰 ‘매니크’의 직진배송 상품 거래액 역시 2배(135%) 이상 크게 늘었다.

카카오스타일 관계자는 “고객들의 구매 패턴을 살펴보면 목요일부터 토요일까지 거래액이 감소, 이후 일요일부터 다시 거래액이 상승하는 양상을 볼 수 있는데, 이는 목~토요일 결제 완료 시 상품을 주말 이후에나 받아볼 수 있기 때문”이라며 “지그재그는 고객들의 배송 만족도 향상을 목표로 주 7일 배송 도입, 배송 권역 확대 등 다양한 노력을 기울이고 있으며, 앞으로도 지그재그의 배송 서비스 품질 향상에 더욱 힘쓸 예정”이라고 말했다.