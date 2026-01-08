뚜레쥬르, '알파드라이브원'과 협업 제품 출시

CJ푸드빌이 운영하는 베이커리 브랜드 뚜레쥬르가 글로벌 K-팝 신인 보이그룹 ‘알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)’과 브랜드 최초의 K-팝 컬래버레이션을 진행한다고 밝혔다.

8일 회사에 따르면 알파드라이브원은 Mnet ‘보이즈 2 플래닛’을 통해 결성된 그룹으로, ‘최고가 되겠다’는 의미의 알파(ALPHA)와 추진력(DRIVE), 하나의 팀(ONE)을 결합한 그룹명이다. 오는 12일 미니 1집 ‘EUPHORIA’를 통해 공식 데뷔할 예정이다.

뚜레쥬르는 이번 협업을 통해 1월 중 알파드라이브원의 콘셉트와 앨범 스토리를 반영한 컬래버레이션 제품을 전국 매장에서 선보인다. 이후에도 추가 협업 제품과 관련 프로모션을 순차적으로 공개할 계획이다.

(사진=CJ푸드빌)

공식 제품 출시를 앞두고 뚜레쥬르는 지난해 12월 29일과 30일 진행된 Mnet 알파드라이브원 데뷔 쇼 사전 녹화 현장에 커피차를 지원했다. 이 자리에서 ‘스트로베리 퀸’, ‘갓샌드’ 등 뚜레쥬르 대표 제품과 함께 베이글, 음료 등을 제공하며 데뷔를 응원했다.

CJ푸드빌 관계자는 “뚜레쥬르 브랜드에 새로운 경험 요소를 더하기 위해 K-팝 신인 그룹과의 협업을 기획했다”며 “1월부터 전국 매장에서 만나볼 수 있는 협업 제품과 다양한 프로모션에 많은 관심을 바란다”고 말했다.