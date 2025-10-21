뚜레쥬르, 수험생 위한 ‘행운의 열쇠’ 콘셉트 선물세트 출시

CJ푸드빌이 운영하는 베이커리 브랜드 뚜레쥬르가 2026학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생을 응원하는 ‘수능 시즌 선물세트’를 선보였다.

올해 뚜레쥬르의 수능 콘셉트는 ‘OPEN YOUR LUCK(오픈 유어 럭)’이다. ‘행운의 열쇠(LUCK-KEY)’를 통해 합격의 기운과 응원의 마음을 전한다는 의미를 담았다. 패키지에는 클로버와 열쇠 모티프를 더해 ‘합격 상자를 여는’ 형태로 디자인했다.

대표 상품 ‘LUCK-KEY 찹쌀떡 세트’는 수험생 선물의 스테디셀러인 찹쌀떡을 고급스럽게 구성한 세트로, 3구·6구·9구 등 다양한 구성으로 출시됐다.

(사진=CJ푸드빌)

고구마·흑임자·백앙금·단팥 등 네 가지 맛을 담았으며, ‘행운 담은 전통 엿’ 세트는 땅콩·생강·호박 맛 엿으로 구성했다. 가격은 6구 세트가 1만4천원으로 책정됐다.

뚜레쥬르는 케이크 라인업에도 수험생 응원 메시지를 담았다. 진한 생초콜릿과 생크림의 ‘생초코초코 케이크’, 블랙 시트와 화이트 크림을 조합한 ‘쿠키 바닐라 생크림 케이크’, 체리와 초콜릿을 샌드한 ‘러블리 블랙 포레스트’ 케이크 위에는 클로버 픽과 응원 메시지를 더해 특별함을 더했다.

관련기사

뚜레쥬르는 오는 13일까지 카카오톡 선물하기를 통한 할인 행사도 진행한다. 신제품 ‘LUCK-KEY 찹쌀떡 세트’와 인기 상품 ‘짜잔! 잔망루피 꽃다발’ 등 주요 제품을 최대 18% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

CJ푸드빌 관계자는 “그동안 노력해온 수험생들에게 따뜻한 응원의 메시지를 전하고자 합격의 기운을 담은 신제품을 선보였다”며 “뚜레쥬르의 달콤한 선물이 모든 수험생에게 행운의 순간이 되길 바란다”고 말했다.