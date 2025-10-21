스타벅스, ‘찰떡같이 합격파이’ 등 수능 응원 상품 출시

스타벅스 코리아가 2026학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생을 응원하는 시즌 상품을 21일 출시했다.

스타벅스는 전국 매장과 자사 앱의 온라인 스토어, 카카오톡 선물하기, 네이버 브랜드 스토어 등에서 수능 응원 상품을 판매한다. 올해 콘셉트는 ‘행운의 네잎클로버’로, 디저트부터 보온 용기까지 다양한 선물용 제품으로 구성됐다.

신규 출시된 ‘찰떡같이 합격파이’는 찰떡 속에 헤이즐넛 크림을 넣고 겉면에 초콜릿을 코팅한 디저트로, 12개입 전용 박스로 구성됐다. 지난해 높은 인기를 얻은 ‘클로버 샌드 쿠키’도 올해 다시 출시됐다. 네잎클로버 모양의 쿠키에 버터 카라멜과 다크 카라멜 두 가지 맛을 담았으며, 총 16개입으로 구성됐다.

간단한 선물을 찾는 고객을 위해 ▲돌체 핑거 초콜릿(3개입) ▲베리 핑거 초콜릿(3개입) ▲파베 초콜릿(밀크·다크) 등 초콜릿 제품도 선보였다. 오는 30일부터는 두 가지 맛을 함께 구성한 ‘돌체&베리 핑거 초콜릿 세트’가 한정 판매된다.

따뜻한 식사나 음료를 담을 수 있는 보온 상품도 함께 출시됐다. ‘클로버 써모스 보온 도시락(1140ml)’은 3단 분리형 용기로 구성됐으며, 전용 가방에는 클로버 참 장식이 달렸다. ‘클로버 JNL 보온병(750ml)’은 이중 잠금 구조로 밀폐력을 높였고, 실리콘 부츠를 함께 제공해 흠집과 소음을 줄였다.

이와 함께 스타벅스 앱 온라인 스토어에서는 ‘수능 응원 기획전’을 열고 있다. 기획전 상품을 5만원 이상 구매하면 7천원 할인 쿠폰 2장을 받을 수 있으며, ‘찰떡같이 합격 세트’와 ‘행운가득 클로버 세트’를 구매할 경우 추가 별 7개가 제공된다.

스타벅스 안수빈 커머스팀장은 “수험생들이 오랜 노력 끝에 좋은 결실을 맺길 바라는 마음으로 수능 응원 상품을 마련했다”며 “앞으로도 다양한 시즌 기획을 통해 수험생 응원을 이어갈 것”이라고 말했다.