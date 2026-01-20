세븐일레븐, 흑백2 ‘윤주모’ 만난다…협업 간편식 출시

편의점 세븐일레븐이 최근 종영한 넷플릭스 오리지널 프로그램 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’에서 최종 5위를 기록한 ‘술 빚는 윤주모’ 윤나라 셰프와 협업 간편식을 출시한다고 20일 밝혔다.

다음 달 3일부터 선보이는 간편식은 ▲윤주모촉촉갈비무생채삼각김밥 ▲윤주모촉촉갈비맛토스트 ▲윤주모매콤갈비맛쌈버거 등 총 3종이다. 특히 윤나라 셰프의 활약이 돋보인 톱7 진출전에서 1등의 영예를 거머 쥔 ‘박포갈비와 무생채 쌈’ 메뉴에 들어간 ‘갈비’, ‘무생채’, ‘쌈장’ 3가지 요소를 모두 넣었다.

윤주모촉촉갈비무생채삼각김밥은 갈비에 무생채가 곁들어진 제품이다. 윤주모촉촉갈비맛토스트는 윤주모의 비법 레시피가 적용된 돼지갈비에 양배추 샐러드가 토핑된 샌드위치다. 윤주모매콤갈비맛쌈버거는 윤주모 쌈장 레시피를 갈비맛 버거에 적용한 상품으로 청양고추와 로메인까지 들어 진짜 쌈을 먹는 듯한 느낌을 주는 햄버거다.

세븐일레븐 윤나라 셰프 협업 간편식. (제공=코리아세븐)

세븐일레븐은 다음 달 28일까지 윤주모 협업 간편식을 카카오페이머니 또는 롯데카드로 결제 시 20% 할인한다.

세븐일레븐은 향후 윤주모와 손잡고 주류 영역으로도 카테고리를 확장해나갈 예정이다.

임이선 세븐일레븐 푸드팀장은 “앞으로도 고객 분들이 일상 속에서 합리적인 가격으로 하이엔드 미식 경험을 이어나갈 수 있도록 다양한 셰프님들과의 협업을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.