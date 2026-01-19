‘흑백요리사2’ 인기 셰프 요리 GS25에서 만난다

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 넷플릭스 서바이벌 시리즈 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2(이하 ‘흑백요리사2’)‘ 출연 셰프들과 협업 상품을 선보인다고 19일 밝혔다.

GS25는 공식 인스타그램을 통해 이번 주부터 셰프 라인업을 순차 공개하고, 이달 말부터 간편식·디저트·주류·스낵 등 협업 상품을 출시할 계획이다.

이번 협업에는 ▲서울엄마 우정욱 셰프 ▲중식마녀 이문정 셰프 ▲최유강 셰프 등이 참여한다.

GS25에서 모델이 ‘흑∙백 크림 케이크 2종’을 선보이고 있다. (제공=GS리테일)

앞서 GS25는 지난 14일 우리동네GS 앱에서 흑백요리사2의 메인 콘셉트를 반영한 ‘흑·백 크림 케이크 2종’ 사전예약을 진행했다. 흑수저와 백수저로 나눠 경연을 펼치는 프로그램 포맷에서 착안해 화이트베리크림케이크와 블랙초코크림케이크를 이벤트성 메뉴로 먼저 선보였다.

해당 상품은 오픈 3시간 만에 사전예약 준비 수량이 전량 완판됐다. 오는 27일 전국 GS25 오프라인 점포에 정식 출시될 예정이다.

GS25는 넷플릭스 공식 파트너사로서 2024년 10월부터 ▲만찢남 조광효 ▲일식끝판왕 장호준 ▲이모카세1호 김미령 셰프 ▲에드워드 리 셰프 등과 ‘흑백요리사 협업 시리즈’를 지속 전개해왔다. 해당 시리즈는 최근 누적 판매량 620만 개를 돌파했다.

특히 지난해 12월부터 본격 운영 중인 ‘에드워드 리 시리즈’는 출시 한 달 만에 누적 판매량 100만 개를 기록했다.

김성준 GS리테일 브랜드마케팅팀장은 “GS25는 이번에도 ‘흑백요리사2’ 출연 셰프들과 협업해 각 셰프의 시그니처 메뉴를 GS25만의 상품으로 선보일 계획”이라며 “셰프 협업 상품을 통해 편의점 간편식 품질을 한층 높이고, 고객들이 꾸준히 찾는 상품으로 만들겠다”고 말했다.