GS25, 에드워드 리 시리즈 흥행…누적 100만 개 팔려

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 스타 셰프 에드워드 리와 협업해 출시한 상품들이 한 달여 만에 누적 판매량 100만 개를 돌파했다고 14일 밝혔다.

해당 시리즈는 GS25가 지난해부터 추진 중인 ‘편의점 먹거리 초격차 프로젝트’의 일환이다. 에드워드 리 셰프가 총괄 셰프로 참여해 상품 기획부터 레시피 개발, 시제품 평가까지 전 과정에 직접 관여했으며 현재 간편식, 디저트, 주류 등 총 11종의 상품을 운영하고 있다.

이 중 ‘폭립갈비함박도시락’, ‘고추장바베큐 풀드포크 김밥’, ‘버번소스돈목살덮밥’은 각각 도시락, 김밥, 냉장밥 카테고리에서 한달이 넘게 매출 1위를 기록하고 있다. 단일 시리즈가 여러 간편식 카테고리에서 동시에 매출 1위를 차지한 것은 이번이 처음이다.

GS25 에드워드 리 셰프 협업 제품이 누적 판매수량 100만 개를 돌파했다. (제공=GS리테일)

GS25는 에드워드 리 컬래버 시리즈 인기에 힘입어 지난 13일 신제품 2종(통닭다리치킨도시락, 스모크떡갈비김밥)을 출시했다.

GS25는 이날부터 18일까지 신제품 2종 구매 후 GS ALL 멤버십 적립 시 50% 즉시 페이백 행사를 진행한다. 19일부터 31일까지 저녁 시간대 고객을 위해 오후 5시부터 9시까지 통닭다리치킨 도시락은 2천원, 스모크떡갈비 김밥은 1천원 QR 타임 할인 행사도 진행한다.

관련기사

이와 함께 오는 17일까지 우리동네GS앱에서 흑백요리사2의 메인 콘셉트를 반영한 ‘흑·백 크림 케이크 2종’ 사전예약을 진행한다.

조현정 GS25 트렌드상품차별화팀 매니저는 “스타 셰프와 협업을 통해 편의점 간편식의 품질과 경험을 한 단계 끌어올리고 있다”며 “앞으로도 차별화된 먹거리 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.